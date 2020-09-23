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У Кремлі відреагували на таємну інавгурацію Лукашенка

Середа, 23 вересня 2020, 13:36
Фото РБК

У Кремлі заявили, що дата інавгурації виконуючого обов'язки президента Білорусі Олександра Лукашенка – внутрішня справа Мінська.

Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Я волію ніяк не коментувати, бо це абсолютно суверенне внутрішнє рішення білоруського керівництва. Якщо таке рішення прийнято, значить, так вважали за доцільне".

Деталі: За словами Пєскова, особисто він не мав заздалегідь інформації про дату інавгурації Лукашенка.

На питання, чи запрошували президента РФ Володимира Путіна на церемонію в Мінськ, Пєсков сказав, що, за його інформацією, протокольно присутність закордонних лідерів на церемонії інавгурації білоруського президента не передбачена.

Що було раніше: 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.

За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено.

Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.

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Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.

Теми: РосіяБілорусьЛукашенко


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