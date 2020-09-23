У Кремлі відреагували на таємну інавгурацію Лукашенка

У Кремлі заявили, що дата інавгурації виконуючого обов'язки президента Білорусі Олександра Лукашенка – внутрішня справа Мінська.

Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Я волію ніяк не коментувати, бо це абсолютно суверенне внутрішнє рішення білоруського керівництва. Якщо таке рішення прийнято, значить, так вважали за доцільне".

Деталі: За словами Пєскова, особисто він не мав заздалегідь інформації про дату інавгурації Лукашенка.

На питання, чи запрошували президента РФ Володимира Путіна на церемонію в Мінськ, Пєсков сказав, що, за його інформацією, протокольно присутність закордонних лідерів на церемонії інавгурації білоруського президента не передбачена.

Що було раніше: 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.

За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено.

Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

Ціна мовчання: чому Україна зобов'язана оголосити про невизнання виборів у Білорусі

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія: