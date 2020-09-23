В Кремле отреагировали на тайную инаугурацию Лукашенко

В Кремле заявили, что дата инаугурации исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко – внутреннее дело Минска.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Я предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства. Если такое решение принято, значит, так посчитали целесообразным".

Детали: По словам Пескова, лично он не располагал заранее информацией о дате инаугурации Лукашенко.

На вопрос, был ли приглашен президент РФ Владимир Путин на церемонию в Минск, Песков сказал, что, по его информации, протокольно присутствие зарубежных лидеров на церемонии инаугурации белорусского президента не предусмотрено.

Что было раньше: Государственное информагентство Беларуси 23 сентября сообщило, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". Издение TUT.BY сообщило, что на 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться, об инаугурации не слышали.

По белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна транслироваться по национальному телевидению. Это не было сделано.

Исполнение полномочий предыдущего срока Лукашенко истекало 5 ноября.

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