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В Кремле отреагировали на тайную инаугурацию Лукашенко

Среда, 23 сентября 2020, 13:36
Фото РБК

В Кремле заявили, что дата инаугурации исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко – внутреннее дело Минска.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Я предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства. Если такое решение принято, значит, так посчитали целесообразным".

Детали: По словам Пескова, лично он не располагал заранее информацией о дате инаугурации Лукашенко.

На вопрос, был ли приглашен президент РФ Владимир Путин на церемонию в Минск, Песков сказал, что, по его информации, протокольно присутствие зарубежных лидеров на церемонии инаугурации белорусского президента не предусмотрено.

Что было раньше: Государственное информагентство Беларуси 23 сентября сообщило, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". Издение TUT.BY сообщило, что на 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться, об инаугурации не слышали.

По белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна транслироваться по национальному телевидению. Это не было сделано. 

Исполнение полномочий предыдущего срока Лукашенко истекало 5 ноября.

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Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.

Темы: РосcияБеларусьЛукашенко


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