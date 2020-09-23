На Донбассе подорвались двое военных: получили осколочные ранения

На Донбассе двое украинских военных получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Источник: Сообщение пресс-группы ОТУ "Восток" в Facebook

Дословно: "23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения".

Детали: Военным предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.

Предыстория: