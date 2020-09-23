На Донбассе подорвались двое военных: получили осколочные ранения
Среда, 23 сентября 2020, 14:43
На Донбассе двое украинских военных получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Источник: Сообщение пресс-группы ОТУ "Восток" в Facebook
Дословно: "23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения".
Детали: Военным предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.
Предыстория:
- В среду в штабе ООС сообщили, что "подавили" беспилотник боевиков.
- 15 сентября в зоне проведения ООС один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве, еще двое получили ранения в результате взрыва гранаты.