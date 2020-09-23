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Через три місяці після вибуху на Позняках почалася підготовка до укріплення будинку

Середа, 23 вересня 2020, 18:39

Розпочались підготовчі роботи до процесу укріплення будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, в якому 21 червня 2020 року стався вибух.

Джерело: управління з питань цивільного захисту КМДА

Дослівно: "Представники Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, разом із рятувальниками КАРС "Київська служба порятунку" та ГУ ДСНС України у м. Києві, оглянули аварійний 6-й під’їзд за допомогою колінчастого підйомника".

Деталі: Столична влада повідомляє, що за тиждень будівлю мають очистити від залишків сміття, після чого розпочнеться процес укріплення. Всередину утвореного провалу в будинку встановлять елементи кріплення для підтримки аварійних панелей.

Лише після того, як пошкоджений вибухом будинок буде укріплений, мешканці зможуть потрапити до будівлі аби винести особисті речі. Коли вони заберуть своє майно, почнеться процес демонтажу будинку.

Передісторія:

  • 21 червня, у недільний ранок, у столиці по вулиці Соломії Крушельницької 1/5 (Позняки) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обвалу частини дому загинули 5 осіб, пошуково-рятувальні роботи завершили 23 червня.
  • Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).
  • Мер Києва Віталій Кличко 26 червня повідомив, що пошкоджений вибухом житловий будинок у Дарницькому районі столиці буде повністю демонтовано.
  • У серпні президент Володимир Зеленський заявив, що всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку в Києві наприкінці червня, отримали нове житло.

Знати більше"З квартири залишилася я. І врятували папугу". Як розминулися зі смертю жителі панельки на Позняках

Українська правда
Теми: вибухКиїв


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