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Через три месяца после взрыва на Позняках началась подготовка к укреплению дома

Среда, 23 сентября 2020, 18:39
Через три месяца после взрыва на Позняках началась подготовка к укреплению дома

Начались подготовительные работы к процессу укрепления дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в котором 21 июня 2020 года произошел взрыв.

Источник: управление по вопросам гражданской защиты КГГА

Дословно: "Представители Научно-исследовательского института строительных конструкций, вместе со спасателями КАРС "Киевская служба спасения "и ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, осмотрели аварийный 6-й подъезд с помощью коленчатого подъемника".

Детали: Столичные власти сообщает, что за неделю здание должны очистить от остатков мусора, после чего начнется процесс укрепления. Внутрь образованного провала в доме установят элементы крепления для поддержки аварийных панелей.

Лишь после того, как поврежденный взрывом дом будет укреплен, жители смогут попасть в здание чтобы вынести личные вещи. Когда они заберут свое имущество, начнется процесс демонтажа дома.

Предыстория:

  • 21 июня, в воскресное утро, в столице по улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибли 5 человек, поисково-спасательные работы завершили 23 июня.
  • Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей).
  • 26 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поврежден взрывом жилой дом в Дарницком районе столицы будет полностью демонтирован.
  • В августе президент Владимир Зеленский заявил, что все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве в конце июня, получили новое жилье.

Знать больше: "Из квартиры осталась я. И спасли попугая". Как разминулись со смертью жители панельки на Позняках

Украинская правда

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Темы: взрывКиев
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