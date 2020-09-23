Через три месяца после взрыва на Позняках началась подготовка к укреплению дома

Начались подготовительные работы к процессу укрепления дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в котором 21 июня 2020 года произошел взрыв.

Источник: управление по вопросам гражданской защиты КГГА

Дословно: "Представители Научно-исследовательского института строительных конструкций, вместе со спасателями КАРС "Киевская служба спасения "и ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, осмотрели аварийный 6-й подъезд с помощью коленчатого подъемника".

Детали: Столичные власти сообщает, что за неделю здание должны очистить от остатков мусора, после чего начнется процесс укрепления. Внутрь образованного провала в доме установят элементы крепления для поддержки аварийных панелей.

Лишь после того, как поврежденный взрывом дом будет укреплен, жители смогут попасть в здание чтобы вынести личные вещи. Когда они заберут свое имущество, начнется процесс демонтажа дома.

Предыстория:

21 июня, в воскресное утро, в столице по улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибли 5 человек, поисково-спасательные работы завершили 23 июня.

Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей).

26 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поврежден взрывом жилой дом в Дарницком районе столицы будет полностью демонтирован.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве в конце июня, получили новое жилье.

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