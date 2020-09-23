У Мінську ОМОН водометами розігнав невдоволених інавгурацією Лукашенка

Білоруські силовики почали використовують спецзасоби для розгону учасників протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка, який проходив в центрі Мінська.

Джерело: "Інтерфакс", Радыё Свабода, TUT.by

Деталі: Кілька сотень людей із біло-червоно-білою символікою зібралися біля метро "Фрунзе" і почали рухатися в бік стели "Мінськ місто-герой", інша група протестувальників збиралась біля ТЦ "Галерея".

Водночас співробітники силових структур почали відтісняти протестувальників від музею Великої вітчизняної війни і затримувати деяких з них, застосовуючи для розгону водомети.

"Радіо Свобода" повідомляє, що були жорстокі затримання, а водомет використовував руду рідину.

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Що цьому передувало: Олександр Лукашенко у середу провів таємну інавгурацію. Незалежні ЗМІ зазначають, що напередодні були повідомлення лише про репетиції інавгурації.

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