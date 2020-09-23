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У Мінську ОМОН водометами розігнав невдоволених інавгурацією Лукашенка

Середа, 23 вересня 2020, 19:44
У Мінську ОМОН водометами розігнав невдоволених інавгурацією Лукашенка

Білоруські силовики почали використовують спецзасоби для розгону учасників протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка, який проходив в центрі Мінська.

Джерело: "Інтерфакс", Радыё Свабода, TUT.by

Деталі: Кілька сотень людей із біло-червоно-білою символікою зібралися біля метро "Фрунзе" і почали рухатися в бік стели "Мінськ місто-герой", інша група протестувальників збиралась біля ТЦ "Галерея".

Водночас співробітники силових структур почали відтісняти протестувальників від музею Великої вітчизняної війни і затримувати деяких з них, застосовуючи для розгону водомети.

"Радіо Свобода" повідомляє, що були жорстокі затримання, а водомет використовував руду рідину.

 
 
 
 
 

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Що цьому передувало: Олександр Лукашенко у середу провів таємну інавгурацію. Незалежні ЗМІ зазначають, що напередодні були повідомлення лише про репетиції інавгурації.

Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого - заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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