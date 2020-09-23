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В Минске ОМОН водометами разогнал недовольных инаугурацией Лукашенко

Среда, 23 сентября 2020, 19:44

Белорусские силовики использовали спецсредства для разгона протестующих против инаугурации Александра Лукашенко, который проходил в центре Минска.

Источник: "Интерфакс", Радыё Свабода, TUT.by

Детали: Несколько сотен человек с бело-красно-белой символикой собрались у метро "Фрунзенская" и начали двигаться в сторону стелы "Минск город-герой", другая группа протестующих собиралась возле ТЦ "Галерея".

В то же время сотрудники силовых структур начали оттеснять протестующих от музея Великой Отечественной войны и задерживать некоторых из них, применяя для разгона людей водометы.

"Радио Свобода" сообщает, что были жестокие задержания, а водомет использовал рыжую жидкость.

 
 
 
 
 

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Что этому предшествовало: Александр Лукашенко в среду провел тайную инаугурацию. Независимые СМИ отмечают, что накануне были сообщения только о репетиции инаугурации.

Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой - заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.

Темы: Беларусь


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