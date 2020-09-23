В Минске ОМОН водометами разогнал недовольных инаугурацией Лукашенко

Белорусские силовики использовали спецсредства для разгона протестующих против инаугурации Александра Лукашенко, который проходил в центре Минска.

Источник: "Интерфакс", Радыё Свабода, TUT.by

Детали: Несколько сотен человек с бело-красно-белой символикой собрались у метро "Фрунзенская" и начали двигаться в сторону стелы "Минск город-герой", другая группа протестующих собиралась возле ТЦ "Галерея".

В то же время сотрудники силовых структур начали оттеснять протестующих от музея Великой Отечественной войны и задерживать некоторых из них, применяя для разгона людей водометы.

"Радио Свобода" сообщает, что были жестокие задержания, а водомет использовал рыжую жидкость.

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Что этому предшествовало: Александр Лукашенко в среду провел тайную инаугурацию. Независимые СМИ отмечают, что накануне были сообщения только о репетиции инаугурации.

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