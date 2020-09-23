У Мінську почалися зіткнення людей з силовиками: влада зігнала ОМОН та "тітушок"
Протестуючі вступили у протистояння з ОМОНівцями на заході Мінська біля метро "Пушкінська".
Деталі: Повідомляється, що на Пушкінській почалися зіткнення з силовиками, туди зігнали правоохоронців і людей у спортивних костюмах.
Демонстранти вступають з силовиками в бійки, захищають своїх і відбивають затриманих.
Пізніше правоохоронці застосували газ і водомет.
Euronews повідомляє про застосування водометів з фарбою.
У Мінську на Немизі протестувальники перекрили рух. Вони плескають у долоні і скандують "Верим, можам, пераможам" і "Лукашенко в автозак". В обидві сторони по вулиці утворилися затори.
До перехрестя під'їхали автозаки і мікроавтобуси силовиків, почалися брутальні затримання.
За даними незареєстрованого правозахисного центру "Вясна", на несанкціонованих акціях протесту сьогодні затримано вже понад 100 осіб.
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Що цьому передувало: Олександр Лукашенко у середу провів таємну інавгурацію. Незалежні ЗМІ зазначають, що напередодні були повідомлення лише про репетиції інавгурації.
Передісторія:
- Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого - заявив, що владу не віддасть.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.