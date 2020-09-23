В Беларуси начались столкновения людей с силовиками: власти согнали ОМОН и "титушек"
Протестующие вступили в противостояние с ОМОНовцами на западе Минска у метро "Пушкинская".
Детали: Сообщается, что на Пушкинской начались столкновения с силовиками, туда согнали правоохранителей и людей в спортивных костюмах.
Демонстранты вступают с силовиками в драки, защищают своих и отбивают задержанных.
Позже правоохранители применили газ и водомет.
Euronews сообщает о применении водомётов с краской.
В Минске на Немиге протестующие перекрыли движение. Они хлопают в ладоши и скандируют "Верым, можам, пераможам" и "Лукашенко в автозак". В обе стороны по улице образовались пробки.
К перекрестку подъехали автозаки и микроавтобусы силовиков, начались брутальные задержания.
По данным незарегистрированного правозащитного центра "Вясна", на несанкционированных акциях протеста сегодня задержано уже свыше 100 человек.
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Что этому предшествовало: Александр Лукашенко в среду провел тайную инаугурацию. Независимые СМИ отмечают, что накануне были сообщения только о репетиции инаугурации.
Предыстория:
- После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой - заявил, что власть не отдаст.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.