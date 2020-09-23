В Беларуси начались столкновения людей с силовиками: власти согнали ОМОН и "титушек"

Протестующие вступили в противостояние с ОМОНовцами на западе Минска у метро "Пушкинская".

Источник: tut.by, Euronews

Детали: Сообщается, что на Пушкинской начались столкновения с силовиками, туда согнали правоохранителей и людей в спортивных костюмах.

Демонстранты вступают с силовиками в драки, защищают своих и отбивают задержанных.

Позже правоохранители применили газ и водомет.

Euronews сообщает о применении водомётов с краской.

В Минске на Немиге протестующие перекрыли движение. Они хлопают в ладоши и скандируют "Верым, можам, пераможам" и "Лукашенко в автозак". В обе стороны по улице образовались пробки.

К перекрестку подъехали автозаки и микроавтобусы силовиков, начались брутальные задержания.

По данным незарегистрированного правозащитного центра "Вясна", на несанкционированных акциях протеста сегодня задержано уже свыше 100 человек.

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Что этому предшествовало: Александр Лукашенко в среду провел тайную инаугурацию. Независимые СМИ отмечают, что накануне были сообщения только о репетиции инаугурации.

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