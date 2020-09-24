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Венедіктова скоротила посаду свого заступника Любовича

Четвер, 24 вересня 2020, 12:46
Венедіктова скоротила посаду свого заступника Любовича

Заступник генерального прокурора Ірини Венедіктової Андрій Любович повідомив, що його посаду скоротили.

Джерело: Любович в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Підтверджую, моя посада скорочена".

Деталі: Любович не звільнений з правоохоронних органів.

Що було раніше: В кінці березня 2020 року стало відомо, що Венедіктова призначила своїм заступником експрокурора Донецької області Андрія Любовича. 

За інформацією УП, останнім часом він "напрацював" на конфлікт із Венедіктовою.

Зокрема, Любович погоджував підозри суддям Окружного адмінсуду у справі про захоплення влади і створення злочинної організації.

Згодом стало відомо, що керівництво Офісу генпрокурора, ймовірно, намагалось зірвати операцію НАБУ стосовно суду.

Потім Венедіктова позбавила Любовича впливу на справу ОАСК. Він став третім заступником генпрокурора, якого перестали кликати на наради. Першим вигнанцем був ексглава САП Назар Холодницький, другим – Гюндуз Мамедов.

Любович курував напрямок розслідувань ДБР, справи Майдану, порушення прав громадян з боку правоохоронців, злочинів військових. Він вважався креатурою олігарха Ігоря Коломойського.

Згідно з декларацією, у 2016 році Любович володів квартирою в Дніпрі площею майже 190 м.кв. і 48 тисячами гривень готівкою. У його дружини були задекларовані майже $50 тисяч.

У 2016 році він заробив більше 250 тисяч гривень на основному місці роботи і 373,5 тисячі - від підприємницької діяльності. Його дружина в той час заробила майже 950 тисяч.

Знати більше: Команда Венедіктової: вічні прокурори, привиди минулого і Піскун

Українська правда

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Теми: ВенедіктоваОфіс генпрокуроразвільнення
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