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Венедиктова сократила должность своего заместителя Любовича

Четверг, 24 сентября 2020, 12:46

Заместитель генерального прокурора Ирины Венедиктовой Андрей Любович сообщил, что его должность сократили.

Источник: Любович в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Подтверждаю, моя должность сокращена".

Детали: Любович не уволен из правоохранительных органов.

Что было раньше: В конце марта 2020 стало известно, что Венедиктова назначила своим заместителем экс-прокурора Донецкой области Андрея Любовича.

По информации УП, в последнее время он "наработал" на конфликт с Венедиктовой.

В частности, Любович согласовал подозрения судьям Окружного админсуда по делу о захвате власти и создание преступной организации.

Впоследствии стало известно, что руководство Офиса генпрокурора, вероятно, пыталось сорвать операцию НАБУ относительно суда.

Затем Венедиктова лишила Любовича влияния на дело ОАСК. Он стал третьим заместителем генпрокурора, которого перестали звать на совещания. Первым изгнанником был экс-глава САП Назар Холодницкий, вторым - Гюндуз Мамедов.

Любович курировал направление расследований ГБР, дела Майдана, нарушения прав граждан со стороны правоохранителей, преступлений военных. Он считался креатурой олигарха Игоря Коломойского.

Согласно декларации, в 2016 году Любович владел квартирой в Днепре площадью почти 190 м.кв. и 48 тысячами гривен наличкой. У его жены были задекларированы почти $50 тысяч.

В 2016 году он заработал больше 250 тысяч гривен на основном месте работы и 373,5 тысячи – от предпринимательской деятельности. Его жена в то время заработала почти 950 тысяч.

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Украинская правда
Темы: ВенедиктоваОфис генпрокурораувольнение


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