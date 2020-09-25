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Обвинувачених у теракті в Харкові, виданих бойовикам, оголосили в розшук

П'ятниця, 25 вересня 2020, 13:54

Харківський апеляційний суд оголосив у розшук обвинувачених у теракті біля харківського Палацу спорту Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького й Сергія Башликова і зупинив провадження у справі на час їх розшуку.

Джерело: представник потерпілих, адвокат Олег Головков у п'ятницю кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова адвоката: "На судове засідання обвинувачені не з'явилися. На підставі наданих нами документів про те, що вони не повідомили про зміну їх місцеперебування, прокурор звернувся з клопотанням про оголошення їх у розшук. Суд задовольнив клопотання і зупинив провадження у справі на час розшуку".

Деталі: Головков зазначив, що згідно з рішенням суду першої інстанції обвинувачені зобов'язані були повідомити суду, прокуратурі й СБУ про зміну свого місця перебування.

У кінці минулого року, під Новий рік, Дворнікова, Тетюцького й Башликова звільнили для обміну, хоча вони були засуджені до довічного ув'язнення. Захист вимагає скасувати вирок.

Передісторія:

  • 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. У результаті теракту були поранені 11 осіб і загинули 4 людини: двоє людей відразу (в т.ч. один із координаторів місцевого євромайдан Ігор Толмачов), ще два – в лікарні (включаючи підлітка).
  • 26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітники Служби безпеки України затримали трьох жителів Харківської області за підозрою у скоєнні теракту 22 лютого. Звинувачення в теракті і незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 ККУ) пішло до Фрунзенського райсуду Харкова 22 квітня 2015 року.
  • 28 грудня 2019 року Фрунзенський районний суд Харкова визнав винними обвинувачених у теракті біля Палацу спорту Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького й Сергія Башликова, засудив їх до довічного ув'язнення. Суд змінив запобіжний захід до вступу вироку в силу з утримання під вартою на особисте зобов'язання і звільнив їх.
  • 29 грудня 2019 року всі троє були передані на територію ОРДЛО в рамках обміну утримуваними особами, незважаючи на протести.
  • У січні 2020 року адвокати всіх обвинувачених подали апеляційні скарги. Адвокати Дворнікова вимагають у зв'язку з неповнотою судового розгляду скасувати вирок суду першої інстанції і направити справу на новий розгляд. Адвокати Тетюцького й Башликова вимагають скасувати вирок суду першої інстанції і закрити кримінальне провадження.

Теми: Харківтерактобмінсуд


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