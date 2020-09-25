Обвинувачених у теракті в Харкові, виданих бойовикам, оголосили в розшук

Харківський апеляційний суд оголосив у розшук обвинувачених у теракті біля харківського Палацу спорту Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького й Сергія Башликова і зупинив провадження у справі на час їх розшуку.

Джерело: представник потерпілих, адвокат Олег Головков у п'ятницю кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова адвоката: "На судове засідання обвинувачені не з'явилися. На підставі наданих нами документів про те, що вони не повідомили про зміну їх місцеперебування, прокурор звернувся з клопотанням про оголошення їх у розшук. Суд задовольнив клопотання і зупинив провадження у справі на час розшуку".

Деталі: Головков зазначив, що згідно з рішенням суду першої інстанції обвинувачені зобов'язані були повідомити суду, прокуратурі й СБУ про зміну свого місця перебування.

У кінці минулого року, під Новий рік, Дворнікова, Тетюцького й Башликова звільнили для обміну, хоча вони були засуджені до довічного ув'язнення. Захист вимагає скасувати вирок.

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