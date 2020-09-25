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Обвиняемых в теракте в Харькове, выданных боевикам, объявили в розыск

Пятница, 25 сентября 2020, 13:54

Харьковский апелляционный суд объявил в розыск обвиняемых в теракте возле харьковского Дворца спорта Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова и остановил производство по делу на время их розыска.

Источник: представитель потерпевших, адвокат Олег Головков в пятницу корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина"

Прямая речь адвоката: "На судебное заседание обвиняемые не явились. На основании предоставленных нами документов о том, что они не уведомили об изменении их местонахождения, прокурор обратился с ходатайством об объявлении их в розыск. Суд удовлетворил ходатайство и остановил производство по делу на время розыска".

Детали: Головков отметил, что согласно решению суда первой инстанции обвиняемые обязаны были уведомить суд, прокуратуру и СБУ об изменении своего местонахождения.

В конце прошлого года, под Новый год, Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова освободили для обмена, хотя они были осуждены к пожизненному заключению. Защита требует отменить приговор.

Предыстория:

  • 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта были ранены 11 человек и погибли 4 человека: два человека сразу (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), еще два – в больнице (включая подростка).
  • 26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудники Службы безопасности Украины задержали троих жителей Харьковской области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Обвинение в теракте и незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 УКУ) ушло во Фрунзенский райсуд Харькова 22 апреля 2015 года.
  • 28 декабря 2019 года Фрунзенский районный суд Харькова признал виновными обвиняемых в теракте возле Дворца спорта Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, приговорил их к пожизненному заключению. Суд изменил меру пресечения до вступления приговора в силу с содержания под стражей на личное обязательство и освободил их.
  • 29 декабря 2019 года все трое были переданы на территорию ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами, несмотря на протесты.
  • В январе 2020 года адвокаты всех обвиняемых подали апелляционные жалобы. Адвокаты Дворникова требуют в связи с неполнотой судебного рассмотрения отменить приговор суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение. Адвокаты Тетюцкого и Башлыкова требуют отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство.

Темы: Харьковтерактобменсуд


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