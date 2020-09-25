Обвиняемых в теракте в Харькове, выданных боевикам, объявили в розыск

Харьковский апелляционный суд объявил в розыск обвиняемых в теракте возле харьковского Дворца спорта Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова и остановил производство по делу на время их розыска.

Источник: представитель потерпевших, адвокат Олег Головков в пятницу корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина"

Прямая речь адвоката: "На судебное заседание обвиняемые не явились. На основании предоставленных нами документов о том, что они не уведомили об изменении их местонахождения, прокурор обратился с ходатайством об объявлении их в розыск. Суд удовлетворил ходатайство и остановил производство по делу на время розыска".

Детали: Головков отметил, что согласно решению суда первой инстанции обвиняемые обязаны были уведомить суд, прокуратуру и СБУ об изменении своего местонахождения.

В конце прошлого года, под Новый год, Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова освободили для обмена, хотя они были осуждены к пожизненному заключению. Защита требует отменить приговор.

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