Єрмак обурився, що в політиці мало жінок, хоча в керівництві ОП їх теж обмаль

Голова Офісу президента Андрій Єрмак висловився на підтримку жінок, які хочуть стати політиками.

Джерело: Facebook Єрмака

Деталі: Єрмак висловився на підтримку жінок у політиці, коментуючи інсталяцію встановлену перед Верховною Радою. Це лабіринт, який показує з якими бар’єрами і стереотипами стикається жінка, яка хоче займатися політикою.

Зазначимо, що в Офісі президента, який очолює Єрмак, лише 2 керівні посади з 11 займають жінки.

Пряма мова Єрмака: "Для чоловіків усе простіше (у політиці – ред.). Для них – окрема доріжка, яка веде безпосередньо до Верховної Ради. На жаль, через щільний графік мені не вдалося пройти лабіринтом, тому підтримаю цю круту ініціативу хоча б постом.

Інсталяція – частина кампанії "Йдеш у політику не одна". Вона має заохотити українців підтримувати жінок, які балотуватимуться на місцевих виборах та мотивуватимуть інших іти в політику та змінювати країну.

За статистикою, жінок в Україні більше, ніж чоловіків. Але водночас в українській політиці жінок менше, ніж чоловіків. Це якась неправильна пропорція.

Що менше стереотипів та інших бар’єрів буде на шляху жінок у політику, то швидше Україна наблизиться до європейського ціннісного вектора".

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