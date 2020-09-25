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Ермак возмутился, что в политике мало женщин, хотя в руководстве ОП их тоже мало

Пятница, 25 сентября 2020, 16:26
Ермак возмутился, что в политике мало женщин, хотя в руководстве ОП их тоже мало

Председатель Офиса президента Андрей Ермак высказался в поддержку женщин, которые хотят стать политиками.

Источник: Facebook Ермака

Детали: Ермак высказался в поддержку женщин в политике, комментируя инсталляцию установленную перед Верховной Радой. Это лабиринт, который показывает, с какими барьерами и стереотипами сталкивается женщина, которая хочет заниматься политикой.

Отметим, что в Офисе президента, возглавляющего Ермак только 2 руководящие должности из 11 занимают женщины.

Прямая речь Ермака: "Для мужчин все проще (в политике - ред.). Для них - отдельная дорожка, ведущая непосредственно в Верховную Раду. К сожалению, из-за плотного графика мне не удалось пройти лабиринт, поэтому поддержу эту крутую инициативу хотя бы постом.

Инсталляция - часть кампании "Идешь в политику не одна". Она должна поощрить украинцев поддерживать женщин, которые будут баллотироваться на местных выборах и мотивировать других идти в политику и менять страну.

По статистике, женщин в Украине больше, чем мужчин. Но в то же время в украинской политике женщин меньше, чем мужчин. Это какая-то неправильная пропорция.

Чем меньше стереотипов и других барьеров будет на пути женщин в политику, тем быстрее Украина приблизится к европейскому ценностного вектора".

Предыстория: От партии "Слуга народа" в мэры столицы баллотируется Ирина Верещук.

Украинская правда

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Темы: Андрей Ермакполитическая система
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