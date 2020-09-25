Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ермак возмутился, что в политике мало женщин, хотя в руководстве ОП их тоже мало

Пятница, 25 сентября 2020, 16:26

Председатель Офиса президента Андрей Ермак высказался в поддержку женщин, которые хотят стать политиками.

Источник: Facebook Ермака

Детали: Ермак высказался в поддержку женщин в политике, комментируя инсталляцию установленную перед Верховной Радой. Это лабиринт, который показывает, с какими барьерами и стереотипами сталкивается женщина, которая хочет заниматься политикой.

Отметим, что в Офисе президента, возглавляющего Ермак только 2 руководящие должности из 11 занимают женщины.

Прямая речь Ермака: "Для мужчин все проще (в политике - ред.). Для них - отдельная дорожка, ведущая непосредственно в Верховную Раду. К сожалению, из-за плотного графика мне не удалось пройти лабиринт, поэтому поддержу эту крутую инициативу хотя бы постом.

Инсталляция - часть кампании "Идешь в политику не одна". Она должна поощрить украинцев поддерживать женщин, которые будут баллотироваться на местных выборах и мотивировать других идти в политику и менять страну.

По статистике, женщин в Украине больше, чем мужчин. Но в то же время в украинской политике женщин меньше, чем мужчин. Это какая-то неправильная пропорция.

Чем меньше стереотипов и других барьеров будет на пути женщин в политику, тем быстрее Украина приблизится к европейскому ценностного вектора".

Предыстория: От партии "Слуга народа" в мэры столицы баллотируется Ирина Верещук.

Украинская правда
Темы: Андрей Ермакполитическая система


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина обновила список стран "красной зоны": Черногория оказалась под запретом

Авиаперелеты Зеленского обошлись налогоплательщикам в 14 миллионов

Украина отменит запрет на въезд для иностранцев

На Закарпатье построят большой курорт, который сможет принимать Олимпиаду

Данилов пригрозил пользователям "Вконтакте" спецучетом и "проблемами" с полицией

Суд вынес приговор экс-прокурору, пытавшемуся купить должность в НАБУ

Все новости...
Андрей Ермак
Коррупция времен Зеленского: "Вова не ворует", но низы "стригут" для себя
Ермак оправдывает бюджет-2021: говорит, что не все деньги Авакова
Ермак призвал Минфин и ГУД сократить расходы на Офис Зеленского
Последние новости
17:12
Путин предлагает США договор: не наносить киберудары и не вмешиваться в выборы
17:11
Сколько домашних заданий могут задавать в 1-4 классах. Объясняют эксперты
16:48
"Киевгорстрой" принял на баланс еще один ЖК "Укрбуда"
16:33
Страны Балтии расширили санкционный список чиновников режима Лукашенко
16:32
"ArcelorMittal Кривой Рог" просит депутатов запретить повышение тарифов на электрику до конца 2021 года
16:28
фотоСБУ задержала 4 человек, которые массово "штамповали" фальшивые паспорта
16:28
Криклий: Работаем над созданием приложения для улучшения развития рынка дронов
16:26
Ермак возмутился, что в политике мало женщин, хотя в руководстве ОП их тоже мало
16:25
Экоинспекция обратилась в суд по остановке харьковского "коксохима"
16:02
Оккупанты в Крыму схватили жителя Одесской области
Все новости...