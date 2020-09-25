Компанія назвала причину розриву газогону в Європу під Чабанами
П'ятниця, 25 вересня 2020, 18:10
Причиною розгерметизації газової труби поблизу смт Чабани під Києвом стало неякісне зварне з’єднання.
Джерело: коментар головний інженера ТОВ "Оператор ГТС України" Юрія Зябченко
Пряма мова Зябченка: "Наразі продовжує працювати Комісія з розслідування причин інциденту, але виходячи з уже зібраної інформації, з високою ймовірністю можна констатувати, що розгерметизація сталась через невідповідної якості зварне з’єднання, допущене при будівництві газогону".
Деталі: Він додав, що комісія консультується із науковцями з Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.
Передісторія:
- 15 вересня біля населеного пункту Чабани (Київська область) прорвало газову трубу, яка качає газ до Європи.
- Повідомлялося, що відновлення роботи на магістральному газопроводі КЗУ-1 займе 2-3 дні.
- 18 вересня стало відомо, що газогін під Чабанами відновлено після розгерметизації.
Українська правда