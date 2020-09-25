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Компанія назвала причину розриву газогону в Європу під Чабанами

П'ятниця, 25 вересня 2020, 18:10
Компанія назвала причину розриву газогону в Європу під Чабанами

Причиною розгерметизації газової труби поблизу смт Чабани під Києвом стало неякісне зварне з’єднання.

Джерело: коментар головний інженера ТОВ "Оператор ГТС України" Юрія Зябченко

Пряма мова Зябченка: "Наразі продовжує працювати Комісія з розслідування причин інциденту, але виходячи з уже зібраної інформації, з високою ймовірністю можна констатувати, що розгерметизація сталась через невідповідної якості зварне з’єднання, допущене при будівництві газогону".

Деталі: Він додав, що комісія консультується із науковцями з Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.

Передісторія:

  • 15 вересня біля населеного пункту Чабани (Київська область) прорвало газову трубу, яка качає газ до Європи. 
  • Повідомлялося, що відновлення роботи на магістральному газопроводі КЗУ-1 займе 2-3 дні.
  • 18 вересня стало відомо, що газогін під Чабанами відновлено після розгерметизації.

Українська правда

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Теми: газнадзвичайна подія
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