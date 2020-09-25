Компания назвала причину разрыва газопровода в Европу под Чабанами

Причиной разгерметизации газовой трубы вблизи пгт Чабаны под Киевом стало некачественное сварное соединение.

Источник: комментарий главный инженер ООО "Оператор ГТС Украины" Юрия Зябченко

Прямая речь Зябченко: "Сейчас продолжает работать Комиссия по расследованию причин инцидента, но исходя из уже собранной информации, с высокой вероятностью можно констатировать, что разгерметизация произошла из-за несоответствующего качества сварного соединения, допущенного при строительстве газопровода".

Детали: Он добавил, что комиссия консультируется с учеными из Института электросварки им. Е.А. Патона НАН Украины.

Предыстория:

15 сентября у населенного пункта Чабаны (Киевская область) прорвало газовую трубу, которая качает газ в Европу.

Сообщалось, что возобновление работы на магистральном газопроводе КЗУ-1 займет 2-3 дня.

18 сентября стало известно, что газопровод под Чабанами восстановлен после разгерметизации.