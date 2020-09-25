Новини 25 вересня: застава для Юрченка, дозвіл на в’їзд для ноземців
За нардепа Юрченка внесли 3 млн застави, Україна скасує заборону на в'їзд для іноземців, — актуальні новини 25 вересня.
Про заставу для Юрченка
За народного депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря та причетності до корупційної схеми у парламенті, внесли 3 мільйони 1656 гривень застави.
Про дозвіл на в’їзд для іноземців
Кабінет міністрів ухвалить рішення про скасування повної заборони на в'їзд для іноземних громадян.
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