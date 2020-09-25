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Новини 25 вересня: застава для Юрченка, дозвіл на в’їзд для ноземців

П'ятниця, 25 вересня 2020, 21:01

За нардепа Юрченка внесли 3 млн застави, Україна скасує заборону на в'їзд для іноземців, — актуальні новини 25 вересня.

Про заставу для Юрченка

За народного депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря та причетності до корупційної схеми у парламенті, внесли 3 мільйони 1656 гривень застави.

Про дозвіл на в’їзд для іноземців

Кабінет міністрів ухвалить рішення про скасування повної заборони на в'їзд для іноземних громадян.

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