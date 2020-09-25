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Новости 25 сентября: залог для Юрченко, разрешение на въезд иностранцам

Пятница, 25 сентября 2020, 21:01
Новости 25 сентября: залог для Юрченко, разрешение на въезд иностранцам

За нардепа Юрченко внесли 3 млн залога, Украина отменит запрет на въезд для иностранцев, — актуальные новости 25 сентября.

О залоге для Юрченко

За народного депутата Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте, внесли 3 миллиона 1656 гривен залога.

О разрешении на въезд иностранцам

Кабинет министров примет решение об отмене полного запрета на въезд для иностранных граждан.

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