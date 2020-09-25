Є інформація, що перед падінням у літака АН-26 відмовив один двигун - глава ОДА

За попередньою інформацією, незадовго до падіння літака Ан-26 Повітряних сил ЗС України під Чугуєвом Харківської області, пілот повідомив про відмову одного двигуна.

Джерело: глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, який приїхав на місце авіакатастрофи, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За тією інформацією, яку я отримав, було повідомлення від пілота про те, що відмовив лівий двигун".

Деталі: При цьому Кучер уточнив, що для досвідченого льотчика - це "не є критичною ситуацією". Що сталося потім - буде встановлювати слідство.

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