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Є інформація, що перед падінням у літака АН-26 відмовив один двигун - глава ОДА

П'ятниця, 25 вересня 2020, 23:46

За попередньою інформацією, незадовго до падіння літака Ан-26 Повітряних сил ЗС України під Чугуєвом Харківської області, пілот повідомив про відмову одного двигуна.

Джерело: глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, який приїхав на місце авіакатастрофи, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За тією інформацією, яку я отримав, було повідомлення від пілота про те, що відмовив лівий двигун".

Деталі: При цьому Кучер уточнив, що для досвідченого льотчика - це "не є критичною ситуацією". Що сталося потім - буде встановлювати слідство.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба.
  • Рятувальники загасили пожежу. За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 28 осіб. За попередньою інформацією, знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало та пошуки чотирьох осіб тривають.
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

Теми: авіанадзвичайна подія


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