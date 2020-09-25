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Есть информация, что перед падением у самолета АН-26 отказал один двигатель - глава ОГА

Пятница, 25 сентября 2020, 23:46
Есть информация, что перед падением у самолета АН-26 отказал один двигатель - глава ОГА

По предварительной информации, незадолго до падения самолета Ан-26 Воздушных сил ВС Украины под Чугуевом Харьковской области, пилот сообщил об отказе одного двигателя.

Источник: глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, приехавший на место авиакатастрофы, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор".

Детали: При этом Кучер уточнил, что для опытного летчика - это "не критическая ситуация". Что произошло потом - будет устанавливать следствие.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
    Спасатели потушили пожар. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек. По предварительной информации, найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются.
  • По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

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Темы: авиачрезвычайное происшествие
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