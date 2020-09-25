Есть информация, что перед падением у самолета АН-26 отказал один двигатель - глава ОГА
Пятница, 25 сентября 2020, 23:46
По предварительной информации, незадолго до падения самолета Ан-26 Воздушных сил ВС Украины под Чугуевом Харьковской области, пилот сообщил об отказе одного двигателя.
Источник: глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, приехавший на место авиакатастрофы, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор".
Детали: При этом Кучер уточнил, что для опытного летчика - это "не критическая ситуация". Что произошло потом - будет устанавливать следствие.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
Спасатели потушили пожар. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек. По предварительной информации, найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются.
- По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.