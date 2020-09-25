Есть информация, что перед падением у самолета АН-26 отказал один двигатель - глава ОГА

По предварительной информации, незадолго до падения самолета Ан-26 Воздушных сил ВС Украины под Чугуевом Харьковской области, пилот сообщил об отказе одного двигателя.

Источник: глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, приехавший на место авиакатастрофы, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор".

Детали: При этом Кучер уточнил, что для опытного летчика - это "не критическая ситуация". Что произошло потом - будет устанавливать следствие.

Предыстория: