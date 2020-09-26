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У авіакатастрофі літака Повітряних Сил ЗСУ загинули 25 людей – ОГП

Субота, 26 вересня 2020, 00:28
У авіакатастрофі літака Повітряних Сил ЗСУ загинули 25 людей – ОГП

У авіакатастрофі літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ під Чугуєвом Харківської області попередньо 25 загиблих, 2 поранених у тяжкому стані.

Джерело: Офіс Генпрокурора

Дослівно: "За фактом падіння військового літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ на Харківщині розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

За попередніми даними, близько 20:50 поблизу м. Чугуїв під час заходу на посадку літак втратив керованість та впав біля автомобільної дороги. На борту перебували, крім членів екіпажу, курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба. Станом на цю хвилину, попередньо, 25 загиблих, 2 поранених у тяжкому стані доправлено до медзакладів, пошуки інших тривають.

На місці події працюють прокурори військової прокуратури Харківського гарнізону та слідчі Державного бюро розслідувань".

Деталі: в Офісі генпрокурора додають, що наразі на місці катастрофи тривають першочергові слідчі дії. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба.
  • Рятувальники загасили пожежу. За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 28 осіб. За попередньою інформацією, знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало та пошуки чотирьох осіб тривають.
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

"Українська правда" у Threads

Теми: катастрофиХарківавіа
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