В авиакатастрофе самолета Воздушных Сил ВСУ погибли 25 человек – ОГП
В авиакатастрофе самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области предварительно 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "По факту падения военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).
По предварительным данным, около 20:50 вблизи г.. Чугуев при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются.
На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований".
Детали: в Офисе генпрокурора добавляют, что сейчас на месте катастрофы продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
Спасатели потушили пожар. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек. По предварительной информации, найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются.
- По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.