Голова Харківської ОДА розповів про стан виживших у авіакатастрофі літака АН-26
Субота, 26 вересня 2020, 01:08
Голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив про стан військових, які вижили у авіакатастрофі літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ під Чугуєвом Харківської області.
Джерело: Кучер на брифінгу на місці трагедії, повідомляє Укрінформ
Пряма мова: "27 людей, за останніми даними, були на борту. Знайшли 22 тіла. Двоє постраждалих у медзакладах — один у критичному стані, опіки 90% тіла, другий — фізично у задовільному стані, психо-емоційний стан — зрозуміло який".
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба.
- Рятувальники загасили пожежу. За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 28 осіб. За попередньою інформацією, знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало та пошуки чотирьох осіб тривають.
- За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.