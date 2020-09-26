Голова Харківської ОДА розповів про стан виживших у авіакатастрофі літака АН-26

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив про стан військових, які вижили у авіакатастрофі літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ під Чугуєвом Харківської області.

Джерело: Кучер на брифінгу на місці трагедії, повідомляє Укрінформ



Пряма мова: "27 людей, за останніми даними, були на борту. Знайшли 22 тіла. Двоє постраждалих у медзакладах — один у критичному стані, опіки 90% тіла, другий — фізично у задовільному стані, психо-емоційний стан — зрозуміло який".

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