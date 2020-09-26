Глава Харьковской ОГА рассказал о состоянии выживших в авиакатастрофе самолета АН-26
Суббота, 26 сентября 2020, 01:08
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил о состоянии военных выживших в авиакатастрофе самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области.
Источник: Кучер на брифинге на месте трагедии, сообщает Укринформ
Прямая речь: "27 человек, по последним данным, на борту. Нашли 22 тела. Двое пострадавших в медучреждениях - один в критическом состоянии, ожоги 90% тела, второй - физически в удовлетворительном состоянии, психо-эмоциональное состояние - понятно какой".
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
Спасатели потушили пожар. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек. По предварительной информации, найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются.
- По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.