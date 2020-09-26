Глава Харьковской ОГА рассказал о состоянии выживших в авиакатастрофе самолета АН-26

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил о состоянии военных выживших в авиакатастрофе самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области.

Источник: Кучер на брифинге на месте трагедии, сообщает Укринформ

Прямая речь: "27 человек, по последним данным, на борту. Нашли 22 тела. Двое пострадавших в медучреждениях - один в критическом состоянии, ожоги 90% тела, второй - физически в удовлетворительном состоянии, психо-эмоциональное состояние - понятно какой".

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