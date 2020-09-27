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Катастрофа АН-26: серед загиблих – син депутата Миколаївської облради

Неділя, 27 вересня 2020, 11:09
Катастрофа АН-26: серед загиблих – син депутата Миколаївської облради

На борту військового літака АН-26, що розбився 25 вересня, знаходився син депутата Миколаївської обласної Ради Вадима Олабіна – 20-річний солдат Володимир Олабін, він загинув.

Джерело: пресслужба політсили "Опозиційна платформа - За життя"

Деталі: Володимир Олабін був курсантом Харківського національного університету Повітряних Сил, в листопаді  йому мав виповнитися 21 рік.

Дослівно: "Миколаївська обласна партійна організація "Опозиційної платформи - за життя" висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих".

Нагадаємо: Харківський національний університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба оприлюднив імена військових і курсантів, що загинули 25 вересня внаслідок катастрофи військового літака під Чугуєвим.

Українська правда

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Теми: Катастрофа АН26Миколаїв
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