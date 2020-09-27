Катастрофа АН-26: серед загиблих – син депутата Миколаївської облради
Неділя, 27 вересня 2020, 11:09
На борту військового літака АН-26, що розбився 25 вересня, знаходився син депутата Миколаївської обласної Ради Вадима Олабіна – 20-річний солдат Володимир Олабін, він загинув.
Джерело: пресслужба політсили "Опозиційна платформа - За життя"
Деталі: Володимир Олабін був курсантом Харківського національного університету Повітряних Сил, в листопаді йому мав виповнитися 21 рік.
Дослівно: "Миколаївська обласна партійна організація "Опозиційної платформи - за життя" висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих".
Нагадаємо: Харківський національний університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба оприлюднив імена військових і курсантів, що загинули 25 вересня внаслідок катастрофи військового літака під Чугуєвим.
Українська правда