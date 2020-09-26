Катастрофа АН-26: опублікували імена загиблих
Харківський національний університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба оприлюднив імена військових і курсантів, що загинули 25 вересня внаслідок катастрофи військового літакапід Чугуєвим.
Джерело: повідомлення університету у Facebook
Список військовослужбовців, які загинули в результаті авіаційної катастрофи літака АН-26Ш, бортовий №76:
- майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,
- капітан ОСТАПЕНКО Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,
- капітан ДОБРЕЛЯ Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,
- старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,
- старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,
- прапорщик ІВАНОВ Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,
- прапорщик ШИРОЧУК Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,
- молодший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н., солдат БОЙКО Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,
- солдат БУЛІЙ Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,
- солдат військової служби за контрактом ВІЛЬХОВИЙ Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,
- солдат ДОНЕЦЬ Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,
- солдат ЗИБЮК Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,
- солдат КЛЕВЕЦЬ Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,
- солдат МАТВІЙЧУК Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,
- сержант військової служби за контрактом МИКИТЧЕНКО Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,
- солдат військової служби за контрактом СКОЧКОВ Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,
- солдат військової служби за контрактом ШЕРЕМЕТ Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,
- старший солдат військової служби за контрактом СКОРОБОГАТЬКО Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,
- солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,
- солдат військової служби за контрактом ПОМЕРАНЦЕВ Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,
- солдат РОСПОТНЮК Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,
- солдат СТУДІНСЬКИЙ Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,
- солдат ХОМ`ЯЧУК Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,
- старший сержант КОРЧОВСЬКИЙ Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,
- солдат ОЛАБІН Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.
Передісторія:
Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей.
За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.