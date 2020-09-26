Катастрофа АН-26: опублікували імена загиблих

Харківський національний університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба оприлюднив імена військових і курсантів, що загинули 25 вересня внаслідок катастрофи військового літакапід Чугуєвим.

Джерело: повідомлення університету у Facebook

Список військовослужбовців, які загинули в результаті авіаційної катастрофи літака АН-26Ш, бортовий №76:

майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,

капітан ОСТАПЕНКО Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,

капітан ДОБРЕЛЯ Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,

старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,

старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,

прапорщик ІВАНОВ Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,

прапорщик ШИРОЧУК Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,

молодший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н., солдат БОЙКО Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,

солдат БУЛІЙ Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,

солдат військової служби за контрактом ВІЛЬХОВИЙ Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,

солдат ДОНЕЦЬ Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,

солдат ЗИБЮК Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,

солдат КЛЕВЕЦЬ Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,

солдат МАТВІЙЧУК Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,

сержант військової служби за контрактом МИКИТЧЕНКО Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,

солдат військової служби за контрактом СКОЧКОВ Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,

солдат військової служби за контрактом ШЕРЕМЕТ Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,

старший солдат військової служби за контрактом СКОРОБОГАТЬКО Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,

солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,

солдат військової служби за контрактом ПОМЕРАНЦЕВ Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,

солдат РОСПОТНЮК Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,

солдат СТУДІНСЬКИЙ Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,

солдат ХОМ`ЯЧУК Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,

старший сержант КОРЧОВСЬКИЙ Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,

солдат ОЛАБІН Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.

Передісторія:

Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.

На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей.

За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.

Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.