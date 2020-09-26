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Катастрофа АН-26: опублікували імена загиблих

Субота, 26 вересня 2020, 20:01

Харківський національний університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба оприлюднив імена військових і курсантів, що загинули 25 вересня внаслідок катастрофи військового літакапід Чугуєвим.

Джерело: повідомлення університету у Facebook

Список військовослужбовців, які загинули в результаті авіаційної катастрофи літака АН-26Ш, бортовий №76:

  • майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,
  • капітан ОСТАПЕНКО Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,
  • капітан ДОБРЕЛЯ Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,
  • старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,
  • старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,
  • прапорщик ІВАНОВ Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,
  • прапорщик ШИРОЧУК Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,
  • молодший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н., солдат БОЙКО Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,
  • солдат БУЛІЙ Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,
  • солдат військової служби за контрактом ВІЛЬХОВИЙ Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,
  • солдат ДОНЕЦЬ Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,
  • солдат ЗИБЮК Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,
  • солдат КЛЕВЕЦЬ Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,
  • солдат МАТВІЙЧУК Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,
  • сержант військової служби за контрактом МИКИТЧЕНКО Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,
  • солдат військової служби за контрактом СКОЧКОВ Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,
  • солдат військової служби за контрактом ШЕРЕМЕТ Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,
  • старший солдат військової служби за контрактом СКОРОБОГАТЬКО Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,
  • солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,
  • солдат військової служби за контрактом ПОМЕРАНЦЕВ Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,
  • солдат РОСПОТНЮК Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,
  • солдат СТУДІНСЬКИЙ Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,
  • солдат ХОМ`ЯЧУК Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,
  • старший сержант КОРЧОВСЬКИЙ Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,
  • солдат ОЛАБІН Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.

Передісторія

Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.

На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 

За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.

Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.

Українська правда
Теми: Катастрофа АН26Збройні сили


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