Катастрофа АН-26: среди погибших – сын депутата Николаевского облсовета

На борту военного самолета АН-26, разбившегося 25 сентября, находился сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина – 20-летний солдат Владимир Олабин, он погиб.

Источник: пресс-служба политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Детали: Владимир Олабин был курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил, в ноябре ему исполнился бы 21 год.

Дословно: "Николаевская областная партийная организация "Оппозиционной платформы - За жизнь" выражает искренние соболезнования родным и близким погибших".

Напомним: Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба обнародовал имена военных и курсантов, погибших 25 сентября в результате крушения военного самолета под Чугуевым.