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Азербайджан заявив, що взяв під контроль 6 селищ, Вірменія спростовує

Неділя, 27 вересня 2020, 16:18
Азербайджан заявив, що взяв під контроль 6 селищ, Вірменія спростовує

Міноборони Азербайджану повідомляє, що військові взяли під контроль 4 селища Фізулінського району і 2 села Джебраїльського району в Нагірному Карабасі. Вірменія спростовує цю інформацію. 

Джерело: повідомлення Міноборони Азербайджану, на яке посилається Haqqin.az, Report, прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян в Facebook

Дослівно: "В ході успішної військової операції підрозділи азербайджанської армії звільнили селища Гараханбейлі, Гервенд, селище Горадіз, Боюк Марджанли і Рюзгар".

Деталі: При цьому представник прес-служби Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов заявив, що під час операції були знищені пости в напрямку Агдаринського району і Муровдагу, а панівні висоти взяті під контроль.

 
bbc

У той же час, Міністерство оборони Вірменії спростувало інформацію Азербайджану про взяття під контроль 6 населених пунктів.

Дослівно прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян: "Поширене Міністерством оборони Азербайджану повідомлення про те, що азербайджанська армія нібито захопила 6 населених пунктів, не відповідає дійсності. Це чергова інформаційна провокація азербайджанського агітпропу".

Нагадаємо:

  • Вранці 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії через Нагірний Карабах. Сторони звинувачують одне одного в ескалації конфлікту.
  • Уряд Вірменії оголосив військовий стан і загальну мобілізацію у зв'язку із загостренням збройного конфлікту з Азербайджаном.
  • Азербайджанська армія наступає у напрямку Агдеринського і Тертерського районів (частина цих територій контролюється невизнаною Нагірно-Карабахською Республікою).

"Українська правда" у Threads

Теми: АзербайджанВірменіявійна
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