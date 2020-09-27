Міноборони Азербайджану повідомляє, що військові взяли під контроль 4 селища Фізулінського району і 2 села Джебраїльського району в Нагірному Карабасі.

Джерело: повідомлення Міноборони Азербайджану, на яке посилається Haqqin.az, Report

Дослівно: "В ході успішної військової операції підрозділи азербайджанської армії звільнили селища Гараханбейлі, Гервенд, селище Горадіз, Боюк Марджанли і Рюзгар".

Деталі: При цьому представник прес-служби Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов заявив, що під час операції були знищені пости в напрямку Агдаринського району і Муровдагу, а панівні висоти взяті під контроль.

bbc

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