Нагірний Карабах: армія Азербайджану взяла під свій контроль 6 селищ
Неділя, 27 вересня 2020, 13:47
Міноборони Азербайджану повідомляє, що військові взяли під контроль 4 селища Фізулінського району і 2 села Джебраїльського району в Нагірному Карабасі.
Джерело: повідомлення Міноборони Азербайджану, на яке посилається Haqqin.az, Report
Дослівно: "В ході успішної військової операції підрозділи азербайджанської армії звільнили селища Гараханбейлі, Гервенд, селище Горадіз, Боюк Марджанли і Рюзгар".
Деталі: При цьому представник прес-служби Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов заявив, що під час операції були знищені пости в напрямку Агдаринського району і Муровдагу, а панівні висоти взяті під контроль.
Нагадаємо:
- Вранці 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії через Нагірний Карабах. Сторони звинувачують одне одного в ескалації конфлікту.
- Уряд Вірменії оголосив військовий стан і загальну мобілізацію у зв'язку із загостренням збройного конфлікту з Азербайджаном.
- Азербайджанська армія наступає у напрямку Агдеринського і Тертерського районів (частина цих територій контролюється невизнаною Нагірно-Карабахською Республікою).