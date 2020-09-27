Міноборони Азербайджану повідомляє, що військові взяли під контроль 4 селища Фізулінського району і 2 села Джебраїльського району в Нагірному Карабасі. Вірменія спростовує цю інформацію.

Джерело: повідомлення Міноборони Азербайджану, на яке посилається Haqqin.az, Report, прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян в Facebook

Дослівно: "В ході успішної військової операції підрозділи азербайджанської армії звільнили селища Гараханбейлі, Гервенд, селище Горадіз, Боюк Марджанли і Рюзгар".

Деталі: При цьому представник прес-служби Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов заявив, що під час операції були знищені пости в напрямку Агдаринського району і Муровдагу, а панівні висоти взяті під контроль.

bbc

У той же час, Міністерство оборони Вірменії спростувало інформацію Азербайджану про взяття під контроль 6 населених пунктів.

Дослівно прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян: "Поширене Міністерством оборони Азербайджану повідомлення про те, що азербайджанська армія нібито захопила 6 населених пунктів, не відповідає дійсності. Це чергова інформаційна провокація азербайджанського агітпропу".

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