Нагорный Карабах: Азербайджанская армия взяла под свой контроль 6 поселков
Воскресенье, 27 сентября 2020, 13:47
Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе.
Источник: сообщение Минобороны Азербайджана, на которое ссылается Haqqin.az, Report
Дословно: "В ходе успешной войсковой операции подразделения азербайджанской армии освободили селения Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Боюк Марджанлы и Рюзгар".
Детали: При этом представитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что во время операции были уничтожены посты в направлении Агдаринского района и Муровдага, а господствующие высоты взяты под контроль.
Напомним:
- Утром 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия из-за Нагорного Карабаха. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.
- Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с обострением вооруженного конфликта с Азербайджаном.
- Азербайджанская армия наступает в направлении Агдеринского и Тертерского районов (часть этих территорий контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой).