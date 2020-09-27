Азербайджан заявил, что взял под контроль 6 поселков, Армения опровергает
Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Армения опровергла эту информацию.
Источник: сообщение Минобороны Азербайджана, на которое ссылается Haqqin.az, Report, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook
Дословно: "В ходе успешной войсковой операции подразделения азербайджанской армии освободили селения Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Боюк Марджанлы и Рюзгар".
Детали: При этом представитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что во время операции были уничтожены посты в направлении Агдаринского района и Муровдага, а господствующие высоты взяты под контроль.
В то же время, Министерство обороны Армении опровергло информацию Азербайджана о взятии под контроль 6 населенных пунктов.
Дословно пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян: "Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что азербайджанская армия якобы захватила 6 населенных пунктов, не соответствует действительности. Это очередная информационная провокация азербайджанского агитпропа".
Напомним:
- Утром 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия из-за Нагорного Карабаха. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.
- Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с обострением вооруженного конфликта с Азербайджаном.
- Азербайджанская армия наступает в направлении Агдеринского и Тертерского районов (часть этих территорий контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой).