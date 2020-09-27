Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Армения опровергла эту информацию.

Источник: сообщение Минобороны Азербайджана, на которое ссылается Haqqin.az, Report, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook

Дословно: "В ходе успешной войсковой операции подразделения азербайджанской армии освободили селения Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Боюк Марджанлы и Рюзгар".

Детали: При этом представитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что во время операции были уничтожены посты в направлении Агдаринского района и Муровдага, а господствующие высоты взяты под контроль.

bbc

В то же время, Министерство обороны Армении опровергло информацию Азербайджана о взятии под контроль 6 населенных пунктов.

Дословно пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян: "Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что азербайджанская армия якобы захватила 6 населенных пунктов, не соответствует действительности. Это очередная информационная провокация азербайджанского агитпропа".

Напомним: