Глава Євроради закликав терміново припинити вогонь у Нагірному Карабаху

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Вірменію і Азербайджан припинити бойові дії в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Повідомлення про бойові дії із зони Нагірно-Карабахського конфлікту викликають саме серйозне занепокоєння.

Військові дії повинні бути припинені в терміновому порядку, щоб запобігти подальшій ескалації", - написав Мішель в Twitter.

"Негайне повернення до переговорів без попередніх умов - єдиний шлях вперед", - додав він.

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.



Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.



An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward.