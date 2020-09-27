Глава Євроради закликав терміново припинити вогонь у Нагірному Карабаху

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Вірменію і Азербайджан припинити бойові дії в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Повідомлення про бойові дії із зони Нагірно-Карабахського конфлікту викликають саме серйозне занепокоєння.

Військові дії повинні бути припинені в терміновому порядку, щоб запобігти подальшій ескалації", - написав Мішель в Twitter.

"Негайне повернення до переговорів без попередніх умов - єдиний шлях вперед", - додав він.

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.



Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.



An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward. — Charles Michel (@eucopresident) September 27, 2020

Раніше генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич закликала Вірменію і Азербайджан припинити бойові дії.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і військовий стан.

Попередні обстріли на кордоні Вірменії та Азербайджану, в результаті яких загинули кілька десятків людей, сталися в середині липня. Під час збройних зіткнень була підтверджена загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаному кордоні, тоді як сьогоднішнє загострення відбувається безпосередньо у Нагірному Карабаху.

Детальніше читайте у статті – "Що сталося на кордоні Азербайджану та Вірменії і до чого тут Україна"