Глава Евросовета призвал немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе
Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Сообщения о боевых действиях из зоны Нагорно-карабахского конфликта вызывают самое серьезное беспокойство.
Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - написал Мишель в Twitter.
"Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий - единственный путь вперед", - добавил он.
Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.— Charles Michel (@eucopresident) September 27, 2020
Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.
An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward.
Ранее Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
Напомним, в воскресенье Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе и обвинили друг друга в эскалации насилия.
Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.
Предыдущие обстрелы на границе Армении и Азербайджана, в результате которых погибли несколько десятков человек, произошли в середине июля. Во время вооруженных столкновений была подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров.
Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанном границе, тогда как сегодняшнее обострение происходит в Нагорном Карабахе.
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