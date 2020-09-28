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В ЄС застерігають інші країни від втручання у конфлікт в Нагірному Карабасі

Понеділок, 28 вересня 2020, 15:25

В ЄС заявили, що жодна з країн регіону не має бути зацікавлена в ескалації конфлікту між Вірменією і Азербайджаном.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив представник Європейської комісії Пітер Стано на щоденному брифінгу у Брюсселі.

Він зазначив, що на тлі міжнародних закликів до припинення насильства у Нагірному Карабасі, були заяви на підтримку тої чи іншої сторони.

"Але те, що дуже важливо, і це частина повідомлення, яке ми надсилаємо нашим партнерам, всі, кожен гравець в регіоні, мають зробити внесок до припинення збройної конфронтації і досягнення мирного врегулювання" - сказав Стано.

За його словами, ЄС занепокоєний ескалацією в регіоні, оскільки вона загрожує дуже серйозними наслідками для стабільності.

"Ніхто не має бути зацікавлений, нікому не вигідний військовий конфлікт і ми цьому намагаємося всіляко запобігти. Ми як ЄС, як міжнародна спільнота закликаємо всі причетні сторони зупинитися, а всіх інших гравців регіону – зробити внесок у зупинку конфронтації" - наголосив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в неділю вранці почали бойові дії і звинуватили одне одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаній ділянці азербайджано-вірменського кордону. Натомість сьогоднішнє загострення відбувається всередині Азербайджану – на межі між Нагірним Карабахом (який Україна та більша частина світу, вважають окупованою частиною Азербайджану) та підконтрольною урядові територією.

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Теми: ЄСАрменіяАзербайджанвійна


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