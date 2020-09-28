Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В ЕС предостерегают другие страны от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе

Понедельник, 28 сентября 2020, 15:25

В ЕС заявили, что ни одна из стран региона не должна быть заинтересована в эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил представитель Европейской комиссии Питер Стано на ежедневном брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что на фоне международных призывов к прекращению насилия в Нагорном Карабахе, были заявления в поддержку той или иной стороны.

" Но то, что очень важно, и это часть сообщения, которое мы присылаем нашим партнерам, все, каждый игрок в регионе, должны внести вклад в прекращение вооруженной конфронтации и достижение мирного урегулирования " - сказал Стано.

По его словам, ЕС обеспокоен эскалацией в регионе, поскольку она чревата очень серьезными последствиями для стабильности.

"Никто не должен быть заинтересован, никому не выгоден военный конфликт и мы это стараемся всячески предотвратить. Мы как ЕС, как международное сообщество призываем все причастные стороны остановиться, а всех остальных игроков региона – внести вклад в остановку конфронтации", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Напомним, Армения и Азербайджан в воскресенье утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

За несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанной участке азербайджано-армянской границы. Зато сегодняшнее обострение происходит внутри Азербайджана – на границе между Нагорным Карабахом (который Украина и большая часть мира, считают оккупированной частью Азербайджана) и подконтрольной правительству территории.

Темы: ЕСАрменияАзербайджанвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу

Степанов рассказал, как "красным зонам" помогли более жесткие ограничения

В Украине 2671 новый больной с COVID, количество умерших подбирается к 4 тысячам

Армения и Азербайджан возобновили взаимные обстрелы, число погибших возросло

Лукашенко назвал Макрона незрелым и пугает проблемами из-за "дамы"

Нагорный Карабах: стороны заявили о гибели мирных жителей

Все новости...
ЕС
Послы ЕС одобрили расширение санкций за Керченский мост - СМИ
Швейцария на референдуме не отказалась от свободного передвижения с ЕС
Макрон: очевидно, что Лукашенко должен уйти
Последние новости
16:05
У Авакова не поддерживают идею направить средства от штрафов на новые вагоны для УЗ
15:57
Экс-главу СБУ Смешко зарегистрировали кандидатом в мэры Киева
15:39
Кабмин привлечет 6 миллионов евро от Еврокомиссии на ядерную безопасность
15:32
"ЕС – не банкомат": в Брюсселе объяснили удаление фразы из статьи Борреля
15:29
Глава пассажирских перевозок "Укрзализныци" увольняется
15:28
Заместитель Авакова считает, что нужно обнародовать записи разговоров пилотов Ан-26 перед аварией
15:27
Глава правления УЗ о кражах: Будем бороться открыто
15:25
В ЕС предостерегают другие страны от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе
15:22
НАПК обнаружило коррупционные риски в создании нацоператора табачных изделий
15:09
В Коломыи уже почти 200 пострадавших от кишечной инфекции. Виновен салат "Дружба"
Все новости...