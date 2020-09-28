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В ЕС предостерегают другие страны от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе

Понедельник, 28 сентября 2020, 15:25

В ЕС заявили, что ни одна из стран региона не должна быть заинтересована в эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил представитель Европейской комиссии Питер Стано на ежедневном брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что на фоне международных призывов к прекращению насилия в Нагорном Карабахе, были заявления в поддержку той или иной стороны.

" Но то, что очень важно, и это часть сообщения, которое мы присылаем нашим партнерам, все, каждый игрок в регионе, должны внести вклад в прекращение вооруженной конфронтации и достижение мирного урегулирования " - сказал Стано.

По его словам, ЕС обеспокоен эскалацией в регионе, поскольку она чревата очень серьезными последствиями для стабильности.

"Никто не должен быть заинтересован, никому не выгоден военный конфликт и мы это стараемся всячески предотвратить. Мы как ЕС, как международное сообщество призываем все причастные стороны остановиться, а всех остальных игроков региона – внести вклад в остановку конфронтации", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Напомним, Армения и Азербайджан в воскресенье утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

За несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанной участке азербайджано-армянской границы. Зато сегодняшнее обострение происходит внутри Азербайджана – на границе между Нагорным Карабахом (который Украина и большая часть мира, считают оккупированной частью Азербайджана) и подконтрольной правительству территории.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСАрменияАзербайджанвойна
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