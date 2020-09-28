Ердоган заявив про підтримку Азербайджану і вимагає від Вірменії залишити Нагірний Карабах

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган засудив "агресію" Вірменії проти Азербайджану і закликав вірменські війська залишити територію Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

"Прийшов час покласти край кризі в регіоні, який почалася з окупації Нагірного Карабаху", - сказав Ердоган під час симпозіуму з міжнародного морського права та Східного Середземномор'я в Стамбулі.

"Як тільки Вірменія негайно покине територію, яку вона окуповує, в регіон повернуться мир і згода", - додав він.

Ердоган також звинуватив Вірменію в розв'язанні останньої ескалації, а також звинуватив Сполучені Штати, Росію і Францію в нездатності належним чином врегулювати конфлікт на переговорах Мінської групи.

"По суті, вони зробили все, щоб не вирішити проблему. Тепер Азербайджан повинен взяти справу у свої руки ", - сказав він.

Раніше Ердоган заявляв, що Туреччина "всіма засобами підтримає Азербайджан" проти атак Вірменії. Туреччина і Азербайджан в останні два місяці проводили спільні військові навчання.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в неділю вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Детальніше читайте у статті - "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану"