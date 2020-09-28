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Эрдоган заявил о поддержке Азербайджана и требует от Армении оставить Нагорный Карабах

Понедельник, 28 сентября 2020, 17:20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил "агрессию" Армении против Азербайджана и призвал армянские войска покинуть территорию Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

"Пришло время положить конец кризису в регионе, который начался с оккупации Нагорного Карабаха", - сказал Эрдоган во время симпозиума по международному морскому праву и Восточного Средиземноморья в Стамбуле.

"Как только Армения немедленно покинет территорию, которую она оккупирует, в регион вернутся мир и согласие", - добавил он.

Эрдоган также обвинил Армению в решении последней эскалации, а также обвинил Соединенные Штаты, Россию и Францию ​​в неспособности должным образом урегулировать конфликт на переговорах Минской группы.

"По сути, они сделали все, чтобы не решить проблему. Теперь Азербайджан должен взять дело в свои руки", - сказал он.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция "всеми средствами поддержит Азербайджан" против атак Армении. Турция и Азербайджан в последние два месяца проводили совместные военные учения.

Напомним, Армения и Азербайджан в воскресенье утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Темы: ТурцияАзербайджанАрмения


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