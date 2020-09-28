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Води не вистачає: людей в анексованому Криму змусять продати колодязі

Понеділок, 28 вересня 2020, 17:36

Так званий "глава Криму", контрольований Росією, Сергій Аксьонов доручив примусово викуповувати приватні свердловини та колодязі в зневоднених селах півострова.

Джерело: російське видання "Новая газета", яке цитує Аксьонова

Пряма мова Аксьонова: "Вода - це стратегічна сировина. Якщо в даному випадку є якісь непорозуміння з власниками, підключайте прокуратуру і приймайте рішення… Водопостачання – спільна справа, і вода – (для – ред.) всіх, не чиясь власність.

Там де відмовляються – приймайте рішення про примусовий викуп. По-іншому, колеги, не буде. Сьогодні води не вистачає всім".

Деталі: Під час засіданні оперативного штабу з водопостачання "чиновники" повідомили, що проблеми водопостачання спостерігаються в Сімферопольському районі, Бахчисарайському районі і Ялтинському.

До них за вихідні дні надійшло близько тисячі звернень від жителів зі скаргами на недотримання графіка подачі води або жовто-коричневу рідину, що тече з водопроводу.

У деяких районах води не було до шести діб.

Передісторія:

  • Кремлівський куратор захопленого Росією Криму Сергій Аксьонов вважає за необхідне порушити кримінальні справи щодо людей, які розпорядилися перекрити Північно-Кримський канал.
  • Весною 2020 року Аксьонов запропонував заборонити на час карантину використовувати кондиціонери через бактерії.
  • У Білогірському районі окупованого Криму пересохла річка Танасу – притока річки Біюк-Карасу, води якої наповнювали Білогірське водосховище. Також обмілів і висох прісноводний ставок поруч.

Теми: Криманексіявода


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