Воды не хватает: людей в аннексированном Крыму заставять продать колодцы
Так называемый "глава Крыма", контролируемый Россией, Сергей Аксенов поручил принудительно выкупать частные скважины и колодцы в обезвоженных селах полуострова.
Источник: российское издание "Новая газета", которое цитирует Аксенова
Прямая речь Аксенова: "Вода - это стратегическое сырье. Если в данном случае есть какие-то недопонимания с собственниками, подключайте прокуратуру и принимайте решение... Водоснабжение - общее дело, и вода - (для – ред.) всех, не чья-то собственность.
Там где отказываются — принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем".
Детали: Во время заседании оперативного штаба по водоснабжению "чиновники" сообщили, что проблемы водоснабжения наблюдаются в Симферопольском районе, Бахчисарайском районе и Ялтинском.
К ним за выходные дни поступило около тысячи обращений от жителей с жалобами на несоблюдение графика подачи воды или на желто-коричневую жидкость, которая течет из водопровода.
В некоторых районах воды не было до шести суток.
Предыстория:
- Кремлевский куратор захваченного Россией Крыма Сергей Аксенов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.
- Весной 2020 года Аксенов предложил запретить на время карантина использовать кондиционеры из-за бактерий.
- В Белогорском районе оккупированного Крыма пересохла река Танасу - приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. Также обмелел и высох пресноводный пруд рядом.