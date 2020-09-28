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Воды не хватает: людей в аннексированном Крыму заставять продать колодцы

Понедельник, 28 сентября 2020, 17:36

Так называемый "глава Крыма", контролируемый Россией, Сергей Аксенов поручил принудительно выкупать частные скважины и колодцы в обезвоженных селах полуострова.

Источник: российское издание "Новая газета", которое цитирует Аксенова

Прямая речь Аксенова: "Вода - это стратегическое сырье. Если в данном случае есть какие-то недопонимания с собственниками, подключайте прокуратуру и принимайте решение...  Водоснабжение - общее дело, и вода - (для – ред.) всех, не чья-то собственность.

Там где отказываются — принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем".

Детали: Во время заседании оперативного штаба по водоснабжению "чиновники" сообщили, что проблемы водоснабжения наблюдаются в Симферопольском районе, Бахчисарайском районе и Ялтинском.

К ним за выходные дни поступило около тысячи обращений от жителей с жалобами на несоблюдение графика подачи воды или на желто-коричневую жидкость, которая течет из водопровода.

В некоторых районах воды не было до шести суток.

Предыстория:

  • Кремлевский куратор захваченного Россией Крыма Сергей Аксенов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.
  • Весной 2020 года Аксенов предложил запретить на время карантина использовать кондиционеры из-за бактерий.
  • В Белогорском районе оккупированного Крыма пересохла река Танасу - приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. Также обмелел и высох пресноводный пруд рядом.

Темы: Крыманнексиявода


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