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Добова захворюваність на коронавірус у світі зменшилась

Вівторок, 29 вересня 2020, 05:08

За минулу добу у світі виявили більше 229 тисяч нових хворих на коронавірус. Попередні дні реєстрували близько 300 тисяч випадків зараження.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових хворих підтвердили в Індії, США та Бразилії. Значні темпи поширення хвороби в Аргентині, Росії та Колумбії. Позиція України у цьому списку зменшилась на 5 позначок. Наразі ми знаходимось на 20 місці серед всіх країн. 

За цей час померли 3829 осіб.

З початку пандемії у світі виявили 33,5 мільйона хворих на коронавірус. Змогли побороти захворювання 24,8 мільйона осіб. Померли від ускладнень 1 мільйон 6 тисяч хворих.

Нагадаємо: 

  • За добу 27 вересня в Україні діагноз COVID-19 встановили 2 671 особі, 37 хворих померли від ускладнень, 571 людину визнали видужалою в неділю, госпіталізували 472 людини.

Українська правда
Теми: Корнійчук


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