Добова захворюваність на коронавірус у світі зменшилась

За минулу добу у світі виявили більше 229 тисяч нових хворих на коронавірус. Попередні дні реєстрували близько 300 тисяч випадків зараження.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових хворих підтвердили в Індії, США та Бразилії. Значні темпи поширення хвороби в Аргентині, Росії та Колумбії. Позиція України у цьому списку зменшилась на 5 позначок. Наразі ми знаходимось на 20 місці серед всіх країн.

За цей час померли 3829 осіб.

З початку пандемії у світі виявили 33,5 мільйона хворих на коронавірус. Змогли побороти захворювання 24,8 мільйона осіб. Померли від ускладнень 1 мільйон 6 тисяч хворих.

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