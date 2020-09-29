Добова захворюваність на коронавірус у світі зменшилась
Вівторок, 29 вересня 2020, 05:08
За минулу добу у світі виявили більше 229 тисяч нових хворих на коронавірус. Попередні дні реєстрували близько 300 тисяч випадків зараження.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Найбільше нових хворих підтвердили в Індії, США та Бразилії. Значні темпи поширення хвороби в Аргентині, Росії та Колумбії. Позиція України у цьому списку зменшилась на 5 позначок. Наразі ми знаходимось на 20 місці серед всіх країн.
За цей час померли 3829 осіб.
З початку пандемії у світі виявили 33,5 мільйона хворих на коронавірус. Змогли побороти захворювання 24,8 мільйона осіб. Померли від ускладнень 1 мільйон 6 тисяч хворих.
Нагадаємо:
- За добу 27 вересня в Україні діагноз COVID-19 встановили 2 671 особі, 37 хворих померли від ускладнень, 571 людину визнали видужалою в неділю, госпіталізували 472 людини.
Українська правда