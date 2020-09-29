Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Добова захворюваність на коронавірус у світі зменшилась

Вівторок, 29 вересня 2020, 05:08
Добова захворюваність на коронавірус у світі зменшилась

За минулу добу у світі виявили більше 229 тисяч нових хворих на коронавірус. Попередні дні реєстрували близько 300 тисяч випадків зараження.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових хворих підтвердили в Індії, США та Бразилії. Значні темпи поширення хвороби в Аргентині, Росії та Колумбії. Позиція України у цьому списку зменшилась на 5 позначок. Наразі ми знаходимось на 20 місці серед всіх країн. 

За цей час померли 3829 осіб.

З початку пандемії у світі виявили 33,5 мільйона хворих на коронавірус. Змогли побороти захворювання 24,8 мільйона осіб. Померли від ускладнень 1 мільйон 6 тисяч хворих.

Нагадаємо: 

  • За добу 27 вересня в Україні діагноз COVID-19 встановили 2 671 особі, 37 хворих померли від ускладнень, 571 людину визнали видужалою в неділю, госпіталізували 472 людини.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Корнійчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Корнійчук
Онопенко не зізнається, чи проміняв крісло голови ВСУ на свободу зятя
Корнійчука амністували в обмін на посаду Онопенка - ЗМІ
Амністованому чиновнику Тимошенко виставлять рахунок на 6 мільйонів?
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: