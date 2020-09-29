Суточная заболеваемость коронавирусом в мире уменьшилось

За минувшие сутки в мире обнаружили более 229 тысяч новых больных коронавирусом. Предыдущие дни регистрировали около 300 тысяч случаев заражения.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых больных подтвердили в Индии, США и Бразилии. Значительные темпы распространения болезни в Аргентине, России и Колумбии. Позиция Украины в этом списке уменьшилась на 5 отметок. Сейчас мы находимся на 20 месте среди всех стран.

За это время умерли 3829 человек.

С начала пандемии в мире обнаружили 33,5 миллиона больных коронавирусом. Смогли побороть заболевание 24,8 миллиона человек. Умерли от осложнений 1 миллион 6 тысяч больных.

Напомним: