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Суточная заболеваемость коронавирусом в мире уменьшилось

Вторник, 29 сентября 2020, 05:08
Суточная заболеваемость коронавирусом в мире уменьшилось

За минувшие сутки в мире обнаружили более 229 тысяч новых больных коронавирусом. Предыдущие дни регистрировали около 300 тысяч случаев заражения.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых больных подтвердили в Индии, США и Бразилии. Значительные темпы распространения болезни в Аргентине, России и Колумбии. Позиция Украины в этом списке уменьшилась на 5 отметок. Сейчас мы находимся на 20 месте среди всех стран.

За это время умерли 3829 человек.

С начала пандемии в мире обнаружили 33,5 миллиона больных коронавирусом. Смогли побороть заболевание 24,8 миллиона человек. Умерли от осложнений 1 миллион 6 тысяч больных.

Напомним: 

  • За сутки 27 сентября в Украине диагноз COVID-19 установили 2 671 человеку, 37 больных умерли от осложнений, 571 человека признали выздоровевшим в воскресенье; госпитализировали 472 человека.

Украинская правда

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Темы: Корнейчук
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