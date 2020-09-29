Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суточная заболеваемость коронавирусом в мире уменьшилось

Вторник, 29 сентября 2020, 05:08

За минувшие сутки в мире обнаружили более 229 тысяч новых больных коронавирусом. Предыдущие дни регистрировали около 300 тысяч случаев заражения.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых больных подтвердили в Индии, США и Бразилии. Значительные темпы распространения болезни в Аргентине, России и Колумбии. Позиция Украины в этом списке уменьшилась на 5 отметок. Сейчас мы находимся на 20 месте среди всех стран.

За это время умерли 3829 человек.

С начала пандемии в мире обнаружили 33,5 миллиона больных коронавирусом. Смогли побороть заболевание 24,8 миллиона человек. Умерли от осложнений 1 миллион 6 тысяч больных.

Напомним: 

  • За сутки 27 сентября в Украине диагноз COVID-19 установили 2 671 человеку, 37 больных умерли от осложнений, 571 человека признали выздоровевшим в воскресенье; госпитализировали 472 человека.

Украинская правда
Темы: Корнейчук


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоТищенко заявил, что стал членом законодательной группы Совета по Донбассу

Новости 28 сентября: конфликт в Нагорном Карабахе, снятие запрета на въезд для иностранцев

Расследование катастрофы Ан-26: ГБР допросило 40 свидетелей и требует ареста документов

Дело Шеремета: присяжные приняли присягу, Антоненко остается под стражей

НАПК обнаружило коррупционные риски в создании нацоператора табачных изделий

Запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу

Все новости...
Корнейчук
Онопенко не признается, променял ли кресло председателя ВСУ на свободу зятя
Корнийчука амнистировали в обмен на должность Онопенко - СМИ
Амнистированному чиновнику Тимошенко выставят счет на 6 миллионов?
Последние новости
06:01
Хакерская атака на сайт Нацполиции: утечки документов не было
05:08
Суточная заболеваемость коронавирусом в мире уменьшилось
03:31
Буковина: число новых случаев коронавируса значительно превышает количество выздоровлений
02:29
Насиров не смог взыскать 1 млн с врача, который давал показания о состоянии его здоровья
01:34
Разумков: Изменения в постановление о местных выборах – невозможны
00:56
Макрон встретится с Тихановской 
00:27
Фракция "слуг" не обсуждала заявление нардепа Галушко о продаже мест в списках
23:42
обновленоТищенко заявил, что стал членом законодательной группы Совета по Донбассу
22:59
Армения заявила, что отбила крупномасштабное наступление Азербайджана в Карабахе
22:26
Освобожденный под залог нардеп Юрченко записал видеообращение: обвиняет "мусорную мафию"
Все новости...