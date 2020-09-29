Суточная заболеваемость коронавирусом в мире уменьшилось
Вторник, 29 сентября 2020, 05:08
За минувшие сутки в мире обнаружили более 229 тысяч новых больных коронавирусом. Предыдущие дни регистрировали около 300 тысяч случаев заражения.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых больных подтвердили в Индии, США и Бразилии. Значительные темпы распространения болезни в Аргентине, России и Колумбии. Позиция Украины в этом списке уменьшилась на 5 отметок. Сейчас мы находимся на 20 месте среди всех стран.
За это время умерли 3829 человек.
С начала пандемии в мире обнаружили 33,5 миллиона больных коронавирусом. Смогли побороть заболевание 24,8 миллиона человек. Умерли от осложнений 1 миллион 6 тысяч больных.
Напомним:
- За сутки 27 сентября в Украине диагноз COVID-19 установили 2 671 человеку, 37 больных умерли от осложнений, 571 человека признали выздоровевшим в воскресенье; госпитализировали 472 человека.
Украинская правда