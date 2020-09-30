Луческу прокоментував вихід "Динамо" до Ліги чемпіонів

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував перемогу над "Гентом" і вихід команди до групового раунду турніру.

Джерело: сайт ФК Динамо

Пряма мова: "Я радий, що ми пройшли далі, але не задоволений грою. Однак найголовніше, що є результат і ми вийшли до групового етапу Ліги чемпіонів. До третього гола все було добре, але після нього ми допустили багато помилок, дозволили суперникам заробити багато кутових і стандартів, які є їх головним козирем…

Я хочу подякувати хлопцям за те, що ми вирішили завдання виходу до Ліги чемпіонів. Два місяці тому, коли ми починали підготовку, в обоймі команди не було восьми основних гравців. Незважаючи на це, ми змогли вирішити задачу та досягти хороших результатів. До ігор групового етапу є час, подивимося, що ще можна зробити та змінити".

Деталі: Луческу привітав "своїх гравців та всіх із виходом до Ліги чемпіонів. У нас були два важких місяці роботи заради сьогоднішнього результату, ми прагнули до цього, незважаючи на те, що багато травмованих футболістів. І навіть останні 20 хвилин гри не "змазали" загальної картини та радість від виходу до групового турніру Ліги чемпіонів. Ця же гра залишиться в моїй пам’яті тим, що до перерви ми могли забити більше м’ячів, ніж один, – три, чотири й навіть п’ять".

Що передувало: Київське "Динамо" пробилося до групового раунду Ліги Чемпіонів. У матчі-відповіді плей-офф раунду динамівці з рахунком 3:0 здолали бельгійський "Гент".