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Луческу прокомментировал выход "Динамо" в Лигу чемпионов

Среда, 30 сентября 2020, 03:15

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Гентом" и выход команды в групповой раунд турнира.

Источник: сайт ФК Динамо

Прямая речь: "Я рад, что мы прошли дальше, но не доволен игрой. Однако самое главное, что есть результат и мы вышли в групповой этап Лиги чемпионов. К третьему голу все было хорошо, но после него мы допустили много ошибок, позволили соперникам заработать много угловых и стандартов, которые являются их главным козырем...

Я хочу поблагодарить ребят за то, что мы решили задачу выхода в Лигу чемпионов. Два месяца назад, когда мы начинали подготовку, в обойме команды не было восьми основных игроков. Несмотря на это, мы смогли решить задачу и достичь хороших результатов. К играм группового этапа есть время, посмотрим, что еще можно сделать и изменить".

Детали: Луческу поздравил "своих игроков и всех с выходом в Лигу чемпионов. У нас были два тяжелых месяца работы ради сегодняшнего результата, мы стремились к этому, несмотря на то, что много травмированных футболистов. И даже последние 20 минут игры не "смазали" общей картины и радость от выхода в групповой турнир Лиги чемпионов. Эта же игра останется в моей памяти тем, что до перерыва мы могли забить больше мячей, чем один - три, четыре и даже пять".

Что предшествовало: Киевское "Динамо" пробилось в групповой раунд Лиги Чемпионов. В ответном матче плей-офф раунда динамовцы со счетом 3:0 одолели бельгийский "Гент".

Темы: футбол


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