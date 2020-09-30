Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп пообіцяв оприлюднити свою податкову декларацію

Середа, 30 вересня 2020, 06:28

В ході дебатів з кандидатом в президенти від від Демократичної партії Джо Байденом президент США Дональд Трамп пообіцяв оприлюднити свою податкову декларацію.

Джерело: перші публічні телевізійні дебати кандидатів у президенти США

Пряма мова: "Як тільки податкова декларація буде готова, ви її побачите".

Деталі: Трамп зазначив, що він платить "мільйонні податки".

Що передувало: 

  • 28 вересня видання The New York Times повідомило, що президент США Дональд Трамп не сплачував податок на прибуток близько десятка років до того, як він очолив США.
  • Напередодні перших публічних телевізійних дебатів кандидатів у президенти США претендент від Демократичної партії Джо Байден оприлюднив податкову декларацію за 2019 рік.

Нагадаємо:

  • Видання The Hill з посиланням на соцопитування Harvard CAPS-Harris Poll повідомляє, що чинний президент США Дональд Трамп відстає від свого конкурента на президентських виборах від демократів Джо Байдена на 2%. 
  • Вибори президента США заплановані на 3 листопада. 

Читайте також: Вибори на фінішній прямій: із чим підійшли США до перших дебатів Трампа та Байдена

Теми: ТрампвибориСШАБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Фокін має піти з ТКГ – Єрмак

Новини 29 вересня: висловлювання Фокіна, коронавірус в Раді

"Махрового ідіота не можна сховати за старістю": Аваков закликав гнати Фокіна

Порошенко захворів на Covid-19

Британія і Канада запровадили санкції проти Лукашенка

Суд у Росії збільшив досліднику сталінських репресій термін до 13 років колонії

Усі новини...
Трамп
Байден назвав Трампа маріонеткою Путіна
Дебати Трампа і Байдена: кандидати в президенти обговорять 6 блоків питань
Байден оприлюднив податкову декларацію
Останні новини
07:36
Ситуація у районі проведення ООС залишається контрольованою українськими воїнами —  штаб
06:28
Трамп пообіцяв оприлюднити свою податкову декларацію
05:53
Байден назвав Трампа маріонеткою Путіна
05:47
Байден хоче повернути США в Паризьку хартію по клімату
04:27
У світовому антирейтингу COVID-19 Україна знаходиться на 14-му місці
03:15
Луческу прокоментував вихід "Динамо" до Ліги чемпіонів
02:22
Дебати Трампа і Байдена: кандидати в президенти обговорять 6 блоків питань
01:44
Українська делегація у ТКГ відповіла на заяву Фокіна
00:52
Байден оприлюднив податкову декларацію
00:26
COVID-19 на Буковині: нових заражень в 3 рази більше, ніж кількість одужань
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!