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Трамп пообіцяв оприлюднити свою податкову декларацію

Середа, 30 вересня 2020, 06:28
Трамп пообіцяв оприлюднити свою податкову декларацію
Фото: Morry Gash

В ході дебатів з кандидатом в президенти від від Демократичної партії Джо Байденом президент США Дональд Трамп пообіцяв оприлюднити свою податкову декларацію.

Джерело: перші публічні телевізійні дебати кандидатів у президенти США

Пряма мова: "Як тільки податкова декларація буде готова, ви її побачите".

Деталі: Трамп зазначив, що він платить "мільйонні податки".

Що передувало: 

  • 28 вересня видання The New York Times повідомило, що президент США Дональд Трамп не сплачував податок на прибуток близько десятка років до того, як він очолив США.
  • Напередодні перших публічних телевізійних дебатів кандидатів у президенти США претендент від Демократичної партії Джо Байден оприлюднив податкову декларацію за 2019 рік.

Нагадаємо:

  • Видання The Hill з посиланням на соцопитування Harvard CAPS-Harris Poll повідомляє, що чинний президент США Дональд Трамп відстає від свого конкурента на президентських виборах від демократів Джо Байдена на 2%. 
  • Вибори президента США заплановані на 3 листопада. 

Читайте також: Вибори на фінішній прямій: із чим підійшли США до перших дебатів Трампа та Байдена

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампвибориСШАБайден
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