Трамп пообіцяв оприлюднити свою податкову декларацію
Середа, 30 вересня 2020, 06:28
В ході дебатів з кандидатом в президенти від від Демократичної партії Джо Байденом президент США Дональд Трамп пообіцяв оприлюднити свою податкову декларацію.
Джерело: перші публічні телевізійні дебати кандидатів у президенти США
Пряма мова: "Як тільки податкова декларація буде готова, ви її побачите".
Деталі: Трамп зазначив, що він платить "мільйонні податки".
Що передувало:
- 28 вересня видання The New York Times повідомило, що президент США Дональд Трамп не сплачував податок на прибуток близько десятка років до того, як він очолив США.
- Напередодні перших публічних телевізійних дебатів кандидатів у президенти США претендент від Демократичної партії Джо Байден оприлюднив податкову декларацію за 2019 рік.
Нагадаємо:
- Видання The Hill з посиланням на соцопитування Harvard CAPS-Harris Poll повідомляє, що чинний президент США Дональд Трамп відстає від свого конкурента на президентських виборах від демократів Джо Байдена на 2%.
- Вибори президента США заплановані на 3 листопада.
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