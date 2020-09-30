В ході дебатів з кандидатом в президенти від від Демократичної партії Джо Байденом президент США Дональд Трамп пообіцяв оприлюднити свою податкову декларацію.

Джерело: перші публічні телевізійні дебати кандидатів у президенти США

Пряма мова: "Як тільки податкова декларація буде готова, ви її побачите".

Деталі: Трамп зазначив, що він платить "мільйонні податки".

Що передувало:

28 вересня видання The New York Times повідомило, що президент США Дональд Трамп не сплачував податок на прибуток близько десятка років до того, як він очолив США.

Напередодні перших публічних телевізійних дебатів кандидатів у президенти США претендент від Демократичної партії Джо Байден оприлюднив податкову декларацію за 2019 рік.

Нагадаємо:

Видання The Hill з посиланням на соцопитування Harvard CAPS-Harris Poll повідомляє, що чинний президент США Дональд Трамп відстає від свого конкурента на президентських виборах від демократів Джо Байдена на 2%.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада.

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