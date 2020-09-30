Трамп пообещал обнародовать свою налоговую декларацию
Среда, 30 сентября 2020, 06:28
В ходе дебатов с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать свою налоговую декларацию.
Источник: первые публичные телевизионные дебаты кандидатов в президенты США
Прямая речь: "Как только налоговая декларация будет готова, вы ее увидите".
Детали: Трамп также отметил, что он платит "миллионные налоги".
Что предшествовало:
- 28 сентября издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп не платил налог на прибыль около десятка лет до того, как он возглавил США.
- Накануне первых публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США претендент от Демократической партии Джо Байден обнародовал налоговую декларацию за 2019 год.
Напомним:
- Дебаты между кандидатами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом начнутся 30 сентября в 4:00 по Киеву.
- Сами же выборы запланированы на 3 ноября.
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