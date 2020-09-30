В ходе дебатов с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать свою налоговую декларацию.

Источник: первые публичные телевизионные дебаты кандидатов в президенты США

Прямая речь: "Как только налоговая декларация будет готова, вы ее увидите".

Детали: Трамп также отметил, что он платит "миллионные налоги".

Что предшествовало:

28 сентября издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп не платил налог на прибыль около десятка лет до того, как он возглавил США.

Накануне первых публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США претендент от Демократической партии Джо Байден обнародовал налоговую декларацию за 2019 год.

Напомним:

Дебаты между кандидатами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом начнутся 30 сентября в 4:00 по Киеву.

Сами же выборы запланированы на 3 ноября.

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