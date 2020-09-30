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Трамп пообещал обнародовать свою налоговую декларацию

Среда, 30 сентября 2020, 06:28

В ходе дебатов с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать свою налоговую декларацию.

Источник: первые публичные телевизионные дебаты кандидатов в президенты США

Прямая речь: "Как только налоговая декларация будет готова, вы ее увидите".

Детали: Трамп также отметил, что он платит "миллионные налоги".

Что предшествовало:

Напомним:

  • Дебаты между кандидатами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом начнутся 30 сентября в 4:00 по Киеву.
  • Сами же выборы запланированы на 3 ноября.

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Темы: ТрампвиборыСШАБайден


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