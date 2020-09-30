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Нардепка "ЄС" заявила, що вдруге захворіла на COVID-19

Середа, 30 вересня 2020, 20:18
фото: Зінкевич у Facebook

Нардеп "Європейської солідарності" Яна Зінкевич заявила, що вдруге хворіє на коронавірус.

Джерело: Зінкевич у Facebook

Пряма мова Зінкевич: "Ми здавали всією фракцією аналізи на короновірус. На жаль, в мене також позитивний результат.

Прошу всіх, хто контактував зі мною протягом останніх декількох днів, зв‘язатися зі своїми сімейними лікарями та здати тести ПЛР. До здачі тесту рекомендована самоізоляція".

Деталі: Вона зазначила, що вже одного разу хворіла на COVID-19 пів року тому: "Минулого разу хворіла тяжко, була на кисневому забезпеченні".

З симптомів у Зінкевич наразі лише сильна втома.

Що було раніше:

  • 29 вересня п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на Covid.
  • Глава партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус COVID-19.
  • Того ж дня захворів нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк.
  • Нещодавно у Раду повернулася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка подолала коронавірус.
  • 30 вересня Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед нардепів.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяЄвропейська солідарністьВерховна Рада


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