Нардепка "ЄС" заявила, що вдруге захворіла на COVID-19
Середа, 30 вересня 2020, 20:18
Нардеп "Європейської солідарності" Яна Зінкевич заявила, що вдруге хворіє на коронавірус.
Джерело: Зінкевич у Facebook
Пряма мова Зінкевич: "Ми здавали всією фракцією аналізи на короновірус. На жаль, в мене також позитивний результат.
Прошу всіх, хто контактував зі мною протягом останніх декількох днів, зв‘язатися зі своїми сімейними лікарями та здати тести ПЛР. До здачі тесту рекомендована самоізоляція".
Деталі: Вона зазначила, що вже одного разу хворіла на COVID-19 пів року тому: "Минулого разу хворіла тяжко, була на кисневому забезпеченні".
З симптомів у Зінкевич наразі лише сильна втома.
Що було раніше:
- 29 вересня п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на Covid.
- Глава партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус COVID-19.
- Того ж дня захворів нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк.
- Нещодавно у Раду повернулася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка подолала коронавірус.
- 30 вересня Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед нардепів.
Українська правда