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Нардеп "ЕС" заявила, что во второй раз заболела COVID-19

Среда, 30 сентября 2020, 20:18
Нардеп ЕС заявила, что во второй раз заболела COVID-19
фото: Зинкевич в Facebook

Нардеп "Европейской солидарности" Яна Зинкевич заявила, что во второй раз болеет коронавирусом.

Источник: Зинкевич в Facebook

Прямая речь Зинкевич: "Мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат.

Прошу всех, кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней, связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция".

Детали: Она отметила, что уже однажды болела COVID-19 полгода назад: "В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении".

Из симптомов в Зинкевич пока только сильная усталость.

Предыстория:

  • 29 сентября пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на Covid.
  • Глава партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом COVID-19.
  • В тот же день заболел нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк.
  • Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.
  • 30 сентября Рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди нардепов.

Украинская правда

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Темы: коронавирусэпидемияЕвропейская солидарностьВерховная Рада
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