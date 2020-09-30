Нардеп "Европейской солидарности" Яна Зинкевич заявила, что во второй раз болеет коронавирусом.

Источник: Зинкевич в Facebook

Прямая речь Зинкевич: "Мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат.

Прошу всех, кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней, связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция".

Детали: Она отметила, что уже однажды болела COVID-19 полгода назад: "В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении".

Из симптомов в Зинкевич пока только сильная усталость.

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