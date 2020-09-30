Нардеп "ЕС" заявила, что во второй раз заболела COVID-19
Среда, 30 сентября 2020, 20:18
Нардеп "Европейской солидарности" Яна Зинкевич заявила, что во второй раз болеет коронавирусом.
Источник: Зинкевич в Facebook
Прямая речь Зинкевич: "Мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат.
Прошу всех, кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней, связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция".
Детали: Она отметила, что уже однажды болела COVID-19 полгода назад: "В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении".
Из симптомов в Зинкевич пока только сильная усталость.
Предыстория:
- 29 сентября пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на Covid.
- Глава партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом COVID-19.
- В тот же день заболел нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк.
- Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.
- 30 сентября Рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди нардепов.
Украинская правда