Кравчук в ТКГ: Ми не в СРСР і не під Кремлем, Україна – незалежна держава

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторства ОБСЄ.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Близько чотирьох годин тривало обговорення процедурних питань, що, однак, не дозволило одразу перейти до розгляду питань порядку денного засідання.

Глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук на початку засідання закликав уповноваженого представника Російської Федерації Бориса Гризлова "не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України".

Пряма мова Кравчука (до представника Росії – ред.): "Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови!"

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі також подякував спеціальному представнику чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ пані Хайді Грау за зусилля, яких докладає Організація для досягнення миру й відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо: 30 вересня стало відомо, що Росія вела несанкціонований запис під час засідання ТКГ. ОБСЄ вимагає позачергове засідання