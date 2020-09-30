Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кравчук в ТКГ: Ми не в СРСР і не під Кремлем, Україна – незалежна держава

Середа, 30 вересня 2020, 23:50

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторства ОБСЄ.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Близько чотирьох годин тривало обговорення процедурних питань, що, однак, не дозволило одразу перейти до розгляду питань порядку денного засідання.

Глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук на початку засідання закликав уповноваженого представника Російської Федерації Бориса Гризлова "не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України".

Пряма мова Кравчука (до представника Росії – ред.): "Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови!"

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі також подякував спеціальному представнику чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ пані Хайді Грау за зусилля, яких докладає Організація для досягнення миру й відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо: 30 вересня стало відомо, що Росія вела несанкціонований запис під час засідання ТКГ. ОБСЄ вимагає позачергове засідання

Українська правда
Теми: КравчукТКГвійнаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 30 вересня: звільнення Фокіна, статус Лукашенка

Росія вела несанкціонований запис на ТКГ: ОБСЄ хоче позачергове засідання

У Києві побили працівницю посольства США: вона померла у лікарні

Бойовики атакували українські позиції: є поранений

інфографікаУряд затвердив додаткові вихідні на наступний рік

"Він зрадив президента": у Тищенка відреагували на звинувачення Лероса

Усі новини...
Кравчук
Без зміни постанови про місцеві вибори РФ блокуватиме роботу ТКГ — Кравчук
Кравчук вимагає допуску Червоного Хреста до полонених українців в ОРДЛО
Бойовики у ТКГ ставлять ультиматум: хочуть міняти полонених на рішення Ради
Останні новини
00:10
Поліція перевіряє інформацію щодо підготовки нападу на Лероса
23:50
Кравчук в ТКГ: Ми не в СРСР і не під Кремлем, Україна – незалежна держава
23:11
Зеленський запровадив на День вчителя ще одне свято
22:32
фото, відеоПожежа на Луганщині підбирається до міст та сіл, пошкоджені десятки будівель
21:51
Новини 30 вересня: звільнення Фокіна, статус Лукашенка
21:31
Росія вела несанкціонований запис на ТКГ: ОБСЄ хоче позачергове засідання
21:17
Новини економіки: монети 25 копійок виводять з обігу, найбільшу баржу спустили на воду
20:55
Російські найманці 6 разів обстріляли позиції ЗСУ, один поранений
20:37
Китайці та Ярославський подали нову заявку на придбання "Мотор Січі"
20:18
Нардепка "ЄС" заявила, що вдруге захворіла на COVID-19
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!