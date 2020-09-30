Кравчук в ТКГ: Мы не в СССР и не под Кремлем, Украина - независимое государство

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и при модераторстве ОБСЕ.

Источник: Офис президента

Детали: Около четырех часов продолжалось обсуждение процедурных вопросов, что, однако, не позволило сразу перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук в начале заседания призвал уполномоченного представителя Российской Федерации Бориса Грызлова "не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины".

Прямая речь Кравчука (к представителю России - ред.): "Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина - независимое государство, не позволит диктовать ей любые условия"

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе также поблагодарил специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ госпожа Хайди Грау за усилия, которые прилагает Организация для достижения мира и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним: 30 сентября стало известно, что Россия вела несанкционированную запись во время заседания ТКГ.