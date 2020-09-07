Криклій соромить Труханова, який піариться на піднятті "Делфі"

Міський голова Одеси Геннадій Труханов постійно публікує фото і відеоматеріали про підняття танкера "Делфі", який сів на мілину біля Одеси, проте міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Труханов не має жодного відношення до "Делфі" і просто піариться перед місцевими виборами.

Джерело: Facebook-сторінки Труханова і Криклія

Деталі: Зокрема, 6 вересня Труханов опублікував фото і написав про стан робіт на "Делфі" і додав, що процесом займаються спеціалісти, а не політичні діячі, проте Криклія обурив пост міського голови Одеси.

Міністр запитав у Труханова, яке відношення той має до "Делфі" і сам відповів, що – ніякого.

За його словами, Труханов жодного разу не зателефонував до нього чи АМПУ і не пропонував допомоги.

Також свою позицію міністр висловив у Facebook, де припустив, що Труханов активізувався через місцеві вибори 25 жовтня.

Пряма мова Криклія: "Що таке передвиборче безумство. Одеса, пляж Дельфін. Прямо зараз, один місцевий політик, який сильно хоче бути знову переобраний, робить відеозйомку біля затонулого Делфі. Переконаний, що буде розповідати як сильно працював аби підняти затонуле судно (хто зна, можливо подумки), і без нього взагалі нічого б не відбулося, але ми добре розуміємо, що його цікавить виключно підняття власних рейтингів, а не танкера.

На жаль, безпосередньо до підняття Делфі не було раніше такого живого інтересу і допомога АМПУ чи виконавцям не пропонувалась".

Труханов публічно ніяк не відреагував на слова Криклія. Після публікації, яка збентежила міністра, він опублікував ще два відео про підняття "Делфі".

Міністр закликав не дивуватися, якщо в інтернет просторі поз’являються "рятівники" "Делфі". Міністр пов’язує це з початком передвиборчої кампанії до місцевих виборів 25 жовтня.

Що було раніше: 26 серпня затонулий біля Одеси танкер "Делфі" поставили на рівний кіль майже через рік після аварії. Судно планують прибрати з берега до початку сезону штормів.

Роботи з підйому танкера Delfi почались 24 липня. Це не перша спроба підняти судно.

Танкер пробув на березі Одеси 9 місяців, лише після цього його підняли і плануюють прибрати до початку сезону штормів.

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