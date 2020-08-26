Танкер "Делфі" нарешті підняли: з лежачого положення у стояче

Затонулий біля Одеси танкер "Делфі" поставили на рівний кіль майже через рік після аварії.

Джерело: Telegram-канал міністра інфраструктури Владислава Криклія

Пряма мова: "Сьогодні (26 серпня –ред.) напівзатонулий танкер був поставлений на рівний кіль.

Наступний етап – візуальний огляд корпусу, герметизація та ремонт судна".

Деталі: Криклій подякував фахівцям ТОВ "Краншип", які добровільно зголосилися підняти танкер, і ТОВ "Бруклін-Київ" за ініціативу профінансувати ці роботи.

Що було раніше: 26 серпня танкер намагалися поставити на рівний кіль для подальшого транспортування.

Судно планують прибрати з берега до початку сезону штормів.

Роботи з підйому танкера Delfi почались 24 липня. Це не перша спроба підняти судно.

фото: телеграм Криклія

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