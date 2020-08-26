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Танкер "Делфі" нарешті підняли: з лежачого положення у стояче

Середа, 26 серпня 2020, 13:53

Затонулий біля Одеси танкер "Делфі" поставили на рівний кіль майже через рік після аварії.

Джерело: Telegram-канал міністра інфраструктури Владислава Криклія

Пряма мова: "Сьогодні (26 серпня –ред.) напівзатонулий танкер був поставлений на рівний кіль.

Наступний етап – візуальний огляд корпусу, герметизація та ремонт судна".

Деталі: Криклій подякував фахівцям ТОВ "Краншип", які добровільно зголосилися підняти танкер, і ТОВ "Бруклін-Київ" за ініціативу профінансувати ці роботи.

Що було раніше: 26 серпня танкер намагалися поставити на рівний кіль для подальшого транспортування. 

Судно планують прибрати з берега до початку сезону штормів.

Роботи з підйому танкера Delfi почались 24 липня. Це не перша спроба підняти судно

 
фото: телеграм Криклія

Передісторія:

  • 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
  • Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
  • 8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.
  • Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.
  • Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".

Українська правда
Теми: ОдесаЧорне море


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